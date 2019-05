Brunch: nos hotéis a variedade impera

Saindo de Lisboa, é de ir ao Dolce CampoReal, em Torres Vedras (que até ostras tem) ou apostar na Linha e experimentar o brunch de €49 (só ao domingo) do Sheraton Cascais Resort, com uma envolvência de beleza e tranquilidade raras, dominada pela enorme piscina, ou o (mais em conta) do InterContinental Cascais-Estoril, com vasta oferta de quentes e frios, por €29.

De resto, a cadeia InterContinental tem no brunch uma das apostas do verão, também nas suas unidades do Porto: no Crowne Plaza, só ao domingo, por €24, e no Palácio das Cardosas, aos sábados por €21,50 e aos domingos por €24 - subindo a €26,50 com espumante à discrição. Atravessando o Douro para Gaia, é de provar o brunch do Holiday Inn - menos variado mas barato (custa €15 ou, com circuito de spa, €25) - e, subindo a Guimarães, o do Santa Luzia ArtHotel, em Guimarães, por €20 (sábados e domingos, bebidas incluídas).



Descendo ao Algarve, é de aproveitar o magnífico brunch do renovado Hotel Faro, servido no terraço, com vista para a cidade e a ria Formosa, a €18, o do NAU Salgados Dunas Suítes, em Albufeira, a €19,50 (com direito a spa), os dos hotéis Vila Galé - Tavira ou Atlântico, em Albufeira -, também a €19,50, e o do Júpiter Marina Hotel, em Portimão, a €19. São excelentes e todos domingueiros, mas não tão luxuosos como o do Conrad, na Quinta do Lago, a €55 - que até churrasco tem.

Massas salteadas na hora, cogumelos e enchidos, tábuas de queijos (incluindo o de Azeitão), pastelaria digna de fine dining, com bolos e bavaroises, pães e croissants estaladiços, fruta enfeitada com flores comestíveis, pratos quentes de carne ou bacalhau, chás e sumos detox e de limão ou laranja natural, mas também espumante bruto reserva da Raposeira à discrição tornam irresistível o brunch (só ao domingo) do restaurante Ânfora. Situado junto à piscina exterior do Hotel NAU Palácio do Governador, na R. Pedrouços, em Lisboa, no (bem) renovado edifício do século XVIII cuja sala forrada a azulejo e com órgão de tubos, que em tempos foi capela, merece visita, tal como o spa de imponente piscina interior, ao qual os €35 do dito brunch - servido em buffet, das 12h30 às 16h - dá acesso.Não é o único brunch lisboeta de fim de semana a mostrar que, nos hotéis, a variedade da oferta faz a diferença. No Varanda, do Ritz, a ementa é de autêntico luxo, com ceviches, grelhados e até pairing de vinhos, mas o preço é proibitivo: €56. A €35, há vários recomendáveis, como o do Pestana Palace, a incluir sushi e marisco, e o da cafetaria do Altis Belém, com ótimos pratos quentes. A €25,50, destaque para o Sítio do Hotel Valverde, na Av. Liberdade, com propostas saudáveis a juntar-se aos ovos Benedict, fruta e bolaria tradicional.