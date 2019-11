Bernardo Agrela deixou o fine dining e agora faz kebabs em Lisboa

bernardo agrela

Em Lisboa, habituámo-nos a chamar ao céu encoberto sem chuva mau tempo - e o mau tempo troca as voltas a um restaurante para almoço. Talvez se crie uma espécie de preguiça nos escritórios e a hora do almoço se vá atrasando. Lá para a uma e tal começam a aparecer pessoas "e depois apanhamos uma esfrega", conclui Bernardo, debitando esta lei como se fosse matemática.Antes das 11h, Bernardo Agrela fuma um cigarro à porta do 87 da Latino Coelho, minutos a pé do El Corte Inglés. Não é o ambiente onde, até há um ano, era fácil encontrar o chef cozinheiro - uma rua de escritórios e uma sala pequena que serve kebabs sem letreiros ou anúncios à porta.Aos quase 30 anos, a sua carreira era feita da chefia de grandes resorts nas Maldivas, da passagem por restaurantes com estrela na Europa e, finalmente, pela chefia da cozinha do Cave 23, o restaurante de fine dining do hotel Torel Palace. Em 2018 deixou o alto da colina do Torel, com vista sobre o rio e a baixa da cidade e lembrou-se de tentar fazer para ele o que fez para outros: pôr de pé um restaurante.Não há nada romântico nesta história. O grande sonho de Bernardo não é a comida de rua ou ter uma lojinha pequena para poder manter uma vida de bairro. "Abri uma loja de kebabs porque era o que podia abrir por agora", diz, fazendo cara feia à ideia de se endividar para poder manter-se num estilo de cozinha mais próximo do seu habitual fine dining. Apesar de o restaurante, com duas mesas corridas (uma delas com vista para uma parede), ser tudo o que é possível agora, Agrela vê-o como o ponto de partida para outros voos. "Trabalho em cozinha há 15 anos e os meus amigos nunca tinha provado a minha comida - a não ser quando cozinho em casa", conta em contagem decrescente para o pico do serviço.O problema não é o desinteresse dos amigos. Até agora Bernardo Agrela cozinhou em restaurantes onde a refeição ultrapassava facilmente os €100 por pessoa - fazia cozinha que ele e os colegas percebiam, que era consumida pela bolha dos amantes e conhecedores de gastronomia e daqueles que podem pagar cozinha de autor, diz.Depois de sair do Cave 23 tentou voltar aos resorts para ganhar algum dinheiro mas, nos Barbados, queriam pagar-lhe bem para executar um menu com mais de 20 anos. Ao pensar em servir uma mozarela mergulhada numa gelatina de água de tomate sentiu aquele arrepio de quando se prova uma coisa intragável e voltou para Lisboa, com a certeza de que tinha pelo menos de tentar abrir um restaurante.Com dinheiro apenas para as obras e o primeiro stock, começou por tentar servir sopas e kebabs e percebeu pela experiência que os líquidos pegam pouco. Pôs-se a ensaiar pão naan e frituras de batatas - neste restaurante onde a refeição média não passa os €15 (embora tenha vinho de €25 para servir) é tudo feito na casa e garante que a qualidade dos fornecedores é a melhor.Os kebabs são de borrego (a estrela da companhia) de camarão panado, de frango ou de falafel (kebab e bebida, €10; em saladas servidas com sopa e bebida num menu de almoço por €6,50) - e nota-se que Bernardo Agrela sabe o que a clientela quer quando serve uma espécie de petit gâteau de caramelo salgado (€3).Em testes constantes (à conta disso, tem agora uma dezena de molhos em garrafas) afinam-se pormenores. "Comecei por servir o kebab aberto em cima de um papel porque achei que as pessoas iam querer enrolá-lo. Afinal algumas querem talheres e outras querem que venham enrolados da cozinha." E ninguém tira o fine dining do Bernardo no que toca ao serviço: em princípio, o cliente tem razão e o trabalho da cozinha é o momento de diversão do cliente."Mesmo tendo uma casa onde se come por €10, não aguento ter pratos lascados ou dizer ao cliente que não", diz, lembrando a noite em que o fornecedor do vinho tinto não chegou a tempo e inventou pina coladas para compensar os clientes, ou das experimentações, como os nuggets de frango e a sua coleção com uma dezena de molhos, que vai dando a provar a clientes que gostam de meter conversa. "O bom de um restaurante de €15 é que se pode fazer praticamente tudo, não há muitas regras."Ao kebab, prato associado à comida rápida e de ressaca, Bernardo quer acrescentar o bom produto e a técnica - sobe-se um pouco o preço face aos €5 de alguns kebabs da cidade e elimina-se o ar eminentemente gorduroso. "Se as pessoas estranham o meu kebab não ser igual aos do Ali Baba - ao princípio acontecia - eu digo que quero estar para esses kebabs como o Ground Burger [uma das melhores casas de hambúrgueres de Lisboa] está para o McDonald’s: longe."