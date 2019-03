Abriu o Ajitama Ramen Bistro, o ramen mais esperado de Lisboa

António e João aprenderam a fazer ramen sozinhos e serviam-no num supper club. Agora têm um restaurante e mais de 1800 esperaram para lá jantar

Depois de gerir a lista de espera do supper club Ajitama, António Carvalhão jurou que no restaurante de ramen não iria haver reservas. Mais de 1800 pessoas estavam inscritas para provar a receita do caldo japonês que os dois amigos tinha desenhado de forma autodidata e António contactou toda a gente, pessoa a pessoa. Agora que o Ajitama Ramen Bistro abriu perto do Marquês, em Lisboa, é chegar cedo à hora do jantar para provar o ramen por que tantos esperaram.

Os primeiros tempos desta sala no número 36 da Duque de Loulé (pedaço de trivia: o mesmo prédio onde se filmou a vida dos casais de Casados à Primeira vista, reality show da SIC) foram reservados aos que tentaram, até ao ano passado reservar um lugar no supper club.



A ideia do restaurante sempre foi uma meta longinqua e, com o crescimento da lista de espera, tornou-se mais real. António Carvalhão e João Ferreira decidiram que estava na hora de se profissionalizarem: no ano passado encerraram o supper club e foram para o Japão fazer um curso intensivo de ramen na Rujuku, a escola do sensei Koitani, "um mestre de ramen. Os alunos dele abriram lojas de ramen em todo o mundo e organiza uma espécie de ramen summit com as estrelas mundiais da área", descreve António.

Fazendo um salto temporal até fevereiro deste ano, esse primeiro mês que serviu para limpar a tal lista de espera: o Ajitama Ramen Bistro abriu oficialmente com o início de Março, para já só aos jantares. Ao Shio, a receita original do supper club que ganhou consistência com as aulas japonesas, juntaram outros quatro ramens - um vegetariano (que se transforma rapidamente num ramen vegan ao tirar-se-lhe um dos toppings, o ovo), o shoyu, de galinha e com baixa intensidade, o Miso, também de galinha mas mais intenso, e o Hakata Tonkotsu, de porco e cozinhado durante até 20 horas.



No restaurante com lugares ao balcão, o teto está cheio de ovos. Melhor dito: representações de ovos gigantes, feitas num xadrez de madeira - ajitama é, afinal, o ovo que deu nome ao projecto, cozinhado com precisão para que a gema não passe de um ponto.



Durante todo o processo de contratação e formação da equipa, enquanto se acertavam os produtos e se esperava que as taças compradas em Tóquio fossem libertadas pela alfândega, António comeu ramen destes ovos praticamente todos os dias e só houve uma jornada em que não comeu ramen - comeu antes 12 das gyosas que também servem no bistro como entrada. Garante que as cozinham como mais ninguém em Lisboa.

"Vêm do Japão (como todas em Lisboa, que eu saiba), mas aprendemos com cozinhá-las num dos dias do curso", diz António sem revelar o segredo da confecção por muito que se lhe peça.

Confiaram à nova equipa todos os métodos e quantidades dos elementos dos seus ramens - até para se libertarem para outros trabalhos de gestão do restaurante. João e António só guardam para si o segredo do tare: o condimento do caldo que torna cada ramen único. Esse só os dois conhecem e garantem que, sem ele, ninguém imita o ramen do Ajitama.



Ajitama Ramen Bistro

Avenida Duque de Loulé, 36, Lisboa

19h30-23h30 (6ª e sáb fecha às 00h30; fecha dom e 2ª)

Preço médio: €20