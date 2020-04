Na impossibilidade de um tchim-tchim com os amigos, brindemos de forma virtual; e perante a normalidade interrompida, inovemos pois. O que importa é não parar. Para Francisca van Zeller, relações-públicas do produtor de vinhos verdes Aveleda, estar confinada a casa motivou-a a iniciar um projeto de workshops online no Instagram, o Provas em Casa. Para apanhar os diretos, ligue-se à conta @provas_em_casa às 19h de segunda, quarta e sexta."Foi uma forma de orientar o nosso conhecimento para um projeto com uma componente educativa", conta Francisca van Zeller à SÁBADO. "Anunciamos os temas com um ou dois dias de antecedência, para dar tempo às pessoas de escolherem um vinho adequado para acompanhar o live." Durante meia hora, a especialista simplifica conceitos, tira dúvidas e explica, no fundo, como são as coisas no mundo dos vinhos. A primeira sessão de Francisca, a 16 de março, teve como tema os "passos básicos da prova" e desde então já milhares de pessoas a viram a abordar temas como os métodos de produção de vinho espumante ou as singularidades das diferentes regiões vínicas. um copo em casa.A 18 de março foi a vez de outra figura do mundo dos vinhos - também com nome holandês - entrar em direto no Instagram: o produtor Dirk Niepoort foi o convidado da sessão inaugural do Wine Hour at Home, um "projeto que acredita que uma garrafa de vinho é sempre melhor quando partilhada - mesmo em quarentena". Foi no início do período de reclusão que a ideia de um evento digital que juntasse produtores, vinhos e enólogos surgiu a Cláudio Martins, da consultora Martins Wine Advisor, e Adriana Fournier, da agência de comunicação Chef’s Agency. No fundo, o equivalente a amigos tomarem um copo e falarem sobre aquilo que os une, só que perante uma audiência online.Cada sessão (segunda, quarta e sexta, às 17h) traz um produtor diferente que é convidado a abrir uma garrafa, a prová-la e a comentá-la na companhia virtual de Cláudio Martins e também do sommelier Rodolfo Tristão - as únicas constantes em cada episódio. Os próximos convidados vêm da Adega de Favaios (dia 3) e da Colinas do Douro (6). Como os live do Instagram ficam disponíveis por 24 horas, no dia 2, quando a SÁBADO for para as bancas, ainda será possível assistir ao episódio da véspera, com a Pico Wines, em @WineHourAtHome Os live do Instagram transformaram-se nos wine bars da quarentena e nem produtores como o Monte da Ravasqueira ou o Esporão ficaram à porta. Prova disso é que nas próximas duas semanas o Esporão organiza workshops e provas online - de vinhos da sua herdade alentejana e da Quinta dos Murças, no Douro, mas também de gastronomia e azeite - que decorrem em direto, sempre às 21h, em @EsporaoWorld Quanto aos vizinhos de Arraiolos, Vasco Rosa, o enólogo do Monte da Ravasqueira, começou uma rubrica chamada Notas de Prova. Onde? No local do costume: o Instagram ( @Monte_da_Ravasqueira ). Lá, o enólogo discorre sobre vinhos, abrindo espaço ao ?diálogo com quem assiste em casa, à terça e à quinta, pelas 22h, sempre em direto. produtores na net.Quem prefere o diferido é António Lopes, sommelier do restaurante O Paparico, no Porto. "Gravo primeiro uns takes, depois edito com o telemóvel e só então carrego o vídeo", explica. O resultado são episódios de seis a sete minutos disponíveis em @sommantoniolopes , a que chamou de Quarantine Tastes, nos quais fala do que faz melhor: harmonizar vinhos com comida. "A ideia é manter-me em movimento. O pior da epidemia é o lado mental, pessoas que perdem as suas rotinas e ficam restritas a alguns metros quadrados", diz. António começou quando O Paparico fechou. "Decidi fazer alguma coisa para ajudar os produtores, porque esses podem ser ajudados através das suas lojas online."É este o repto da comunidade de vinhos em Portugal: as lojas podem ter fechado as portas da rua, mas não as da Internet. António Maçanita, enólogo dos vinhos Fita Preta, Azores Wine Company e Maçanita Irmãos e Enólogos, acaba de inaugurar antonio-macanita-winemaker.shopk.it , um site com mais de 50 dos "seus" vinhos - e metade dos lucros reverte para a Cruz Vermelha. A Quinta da Pacheca está com 20% de desconto em todas as encomendas; já outros produtores juntaram-se a plataformas como a OnWine.pt - que vende Casal de Ventozela, Quinta do Tamariz, Quinta do Crasto, Quinta da Gaivosa, Quanta Terra, Oboé, Vértice, Reynolds Wine Growers, Taylor’s e Vinoking em cabazes de €30 a €170 - ou como a Adegga.com , que inaugurou a 30 de março o seu canal de comércio eletrónico que arranca com 30 produtores sem loja online própria.Há mais: a MartinBoutiqueWines.com , de Pedro Martin, faz entregas grátis em Lisboa e Coimbra e os organizadores do Enóphilo Wine Fest abriram um marketplace com brancos, tintos e rosés tranquilos, espumantes e fortificados de produtores como Quinta da Boa Esperança e Terras do Mogadouro. É caso para fazer tchim-tchim.