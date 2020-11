A arte de casar vinho e comida em oito jantares vínicos

la paparrucha

vinum

Muitos restaurantes cancelaram os seus jantares vínicos por causa da pandemia, outros mantêm as suas propostas de harmonização. Destacamos oito, em Lisboa e no Grande Porto, mais 10 que valem a viagem.R. Paraíso, 15-B, Lisboa218 868 98112h30-15h, 19h-23h (fecha 2.ª)Preço médio: €30Costuma ser na última quinta-feira do mês, mas em outubro a iniciativa Vinhos de Quinta foi antecipada: só no fim de novembro haverá novo evento vínico no Faz Figura e tanto pode ser um almoço ou jantar como uma prova comentada de um produtor ou região - e o preço varia. Constante é, sim, o lema da casa de Pedro Dias, fã de gastronomia regional e de produtos artesanais "que, se não fazemos nada para divulgar, correm o risco de desaparecer": "Não é só para comer e beber, mas também para aprender."Por isso, além da completíssima garrafeira, este restaurante (e bar) de vista esplêndida, tem 48 dispensadores com marcas de referência, para vender a copo (ou meio copo, a pensar numa harmonização ideal com os momentos da refeição), mas que, no processo de escolha, se podem provar gratuitamente.R. D. Pedro V, 18-20, Lisboa213 425 33312h30-23h (não fecha)Preço médio: €25Este restaurante com vista panorâmica sobre a cidade, que tem como ex-líbris as carnes argentinas grelhadas na tradicional parrilla - a salvo do fumo e do fogo do carvão -, promove mensalmente jantares vínicos, a €30 por pessoa, com harmonizações entre um menu de couvert gourmet, entrada criativa, prato principal (predominando os suculentos bifes das terras do tango), sobremesa e uma seleção de vinhos - normalmente quatro, do branco ou rosé aos tintos - de um único produtor.O próximo é na quinta-feira, 5 de novembro, pelas 20h, em parceria com a Quinta do Noval, marca histórica de vinho do Porto, com mais de 300 anos de qualidade comprovada e atualmente apostada em fazer também grandes vinhos tranquilos no Douro, sob referências como Maria Mansa, Cedro do Noval, Passa, Passadouro e, em topo de gama, Quinta do Noval.Casa da Calçada, Lg. Paço, 6, Amarante255 410 83019h30-22h (dom. abre ao almoço; fecha 2.ª a 4.ª)Degustação a partir de €115Desde setembro que os jantares vínicos ocupam lugar cativo no restaurante da Casa da Calçada, detentor de uma estrela Michelin. A periodicidade é mensal e conjuga vários pratos pensados para casar com produtores convidados.O próximo é a 27 de novembro e terá a Herdade da Malhadinha e o enólogo Anselmo Mendes em destaque. Na ocasião, o chef Tiago Bonito apresentará um menu de cinco momentos: lírio dos Açores envaidecido por um toque asiático dado pelo dashi e pelo yuzu, presunto ibérico com foie gras e romã, pescada de anzol com cogumelos selvagens, presa de porco preto com amêijoa e pimentão e, à sobremesa, laranja sanguínea com chocolate. Em dezembro o jantar vínico, que custa €70 por pessoa, será no dia 11.R. N.ª Sr.ª Bom Despacho, Maia961 301 72412h-23hPreço médio: €30"Como Uva e Carne" é o nome dos jantares vínicos do Coreto. A iniciativa começou no início do ano e a receção foi tão positiva que nem a pandemia abalou o projeto. O objetivo, explica Pedro Maia, responsável pelo restaurante, é dar a experimentar diferentes tipos de carne com diferentes tipos de vinho: "Temos feito coisas arrojadas, como o jantar da Churchill’s, com vinho do Porto."Cada jantar, sempre no primeiro domingo de cada mês, é constituído por quatro momentos onde se pode provar de carnes com 120 dias de maturação a outras raridades, como boi castrado. Já os vinhos costumam ser pouco conhecidos, caso do Miogo, produtor da região dos vinhos verdes que, a 1 de novembro, ali apresentará os seus espumantes. Ao longo do mês, os vinhos do jantar vínico ficam em destaque na carta, com 30 a 40% de desconto.R. Fanqueiros, 186, Lisboa218 873 8234.ª a sáb., 19h30-23h (e à janela, 18h-19h30); 6.ª e sáb., 12h30-15h; dom., 13h-19Preço médio: €25Novidade na Baixa Pombalina, com uma janela aberta para a rua a servir vinho a copo, zona de bar e cozinha aberta, a cargo do chef Miguel Vaz - que já esteve no Bairro do Avillez, 100 Maneiras ou Esporão -, o Terroir aposta em produtos sazonais e criações inéditas, como a bola de Berlim de bacalhau, e tem na garrafeira um orgulho.Porém, não é ao jantar que faz a sua festa vínica. Primando pela originalidade, todos os domingos, das 13h às 19h, propõe antes um brunch vínico, com cinco momentos gastronómicos (tradicionais de brunch, mas desconstruídos - caso do ovo, combinado com batata fumada e cacau) - combinados com vinhos (espumante, branco e tinto) de um produtor diferente a cada semana, selecionado pelo sommelier Rodolfo Tristão. Nessa versão, o brunch custa €28 por pessoa, mas há mais duas opções: acompanhamento sem álcool (€25) ou com cocktails à base de vinho (€35).Tv. S. Paulo, 9-13, Lisboa210 534 55412h-24h (fecha 3.ª)Preço médio: €25Os jantares vínicos deste restaurante do Cais do Sodré, com excelente gastronomia tradicional, acontecem duas vezes por mês: o menu tem cinco momentos - amuse-bouche, entrada, peixe, carne e sobremesa -, harmonizados com outros tantos vinhos (incluindo generosos e, por vezes, até aguardentes) de um produtor parceiro da casa, de garrafeira diferenciada.A €40 por pessoa, já os fez com várias quintas - Extrema, Frades e Ventozelo - e o próximo, a 4 de novembro, é com a do Noval, também do Douro, e abrindo e fechando com Porto: extra dry com o amuse-bouche de corvina e Vintage 2018 com a sobremesa de cacau.R. Agro, 141, V. N. Gaia220 930 41712h30-23hPreço médio: €55O Vinum aliou-se à Symington para lançar o "Jantar à Quinta", um ciclo de jantares vínicos, a acontecer uma vez por mês até ao fim do ano, que é uma experiência guiada pelo universo das duas marcas: antes de passar à mesa, há um minicircuito pelas Caves Graham’s, que começa às 19h30 e acaba com Porto tónico no terraço do restaurante.Depois, são os saberes da cozinha nortenha e os vinhos das casas da Symington que marcam o andamento da refeição. Cada jantar (a €90) tem uma referência vínica em destaque e o próximo, a 5 de novembro, será dedicado à Quinta da Fonte Souto, o projeto alentejano da Symington. Florão Branco 2019, Quinta da Fonte Souto Tinto 2017 e Vinha da Fonte Souto Tinto 2017 casarão com ceviche verde, cogumelos silvestres com gema de ovo e filet mignon de vaca velha com abóbora. À sobremesa será servido um bolo de chocolate com o Porto Warre’s Vintage 1980.R. Choupelo, V. N. Gaia220 133 10019h-22h (fecha dom. e 2.ª)Degustação: desde €170Um hotel que é vínico não podia deixar de promover jantares vínicos - com quatro momentos, a €80 por pessoa. Nesta ode a Baco, aflorada por duas estrelas Michelin, cabem 102 produtores-parceiros que, semana a semana, vão desfilando as suas propostas à mesa do restaurante do The Yeatman. Quem conduz é o chef Ricardo Costa e a diretora de vinhos Beatriz Machado, a trabalhar juntos há 10 anos: desta relação já saíram mais de mil criações da cozinha.Além da preocupação em evidenciar os pontos fortes de determinado vinho, ou de puxar por um vinho que ainda não tenha atingido o seu potencial máximo com um prato imponente, a dupla joga com os sentidos para, por exemplo, fazer pairings cromáticos. A agenda dos próximos jantares - excluindo os já esgotados, da Borges e da Graham’s - terá em destaque a Tapada do Chaves (a 12 de novembro) e a Quinta do Monte Xisto (a 26).