Três receitas para celebrar o Dia Mundial do Pão

16 de outubro é a data que glorifica o pão. A epifania foi implantada pela União Internacional de Padeiros e Afins, em 2000, para celebrar aquele que é o alimento mais popular do mundo. O primeiro registo do pão fermentado tem origem no Egito e data de, aproximadamente, 4 mil anos a.C., mas foram os romanos que espalharam o consumo do pão pela Europa.





Durante os primeiros meses de pandemia, o pão fermentou nas nossas vidas como nunca antes visto, com cada português a despertar o pequeno mestre padeiro que havia em si. Surgiram pães nas redes sociais para todos os gostos, como pop-ups quentinhos a brotar dos fornos e das câmaras de telemóvel destes padeiros de trazer por casa, e trocaram-se receitas como se fossem mensagens em rede de fortuna e aventurança.não ficou imune à " pãodemia " e pediu a três padeiros e cozinheiros experientes que partilhassem as suas receitas caseiras. Assim surgiram as receitas de Filipa Gomes, para quem ainda se está a iniciar na arte do pão; de Mateus Freire, do restaurante lisboeta Faz Frio, para os padeiros intermédios; e de Ana Fonseca, da padaria de Matosinhos Pão da Terra, para quem se sente já um mestre padeiro.

Filipa Gomes (fácil)





3 chávenas de farinha (cerca de 420gr)

1chávena e 1/2 de água (300-360ml)

1 colher de café de fermento de padeiro seco

1 colher de chá de sal

Misture tudo (comece por juntar só 1 chávena e 1/4 de água, se for necessário junte o resto), tapar e deixar levedar por 8-12 horas (ou até 24h).

Quando esse tempo passar, enfarinhe bem a bancada (ou papel vegetal, que fica mais fácil) e deite a massa. Puxe de dentro para fora algumas vezes até formar uma bolinha. Vire a costura para baixo e deixe descansar, tapando-a, enquanto se pré-aquece o forno a 250° com uma panela lá dentro (de ferro, de preferência, e que tenha tampa).

Assim que estiver escaldante, passe a massa para dentro da panela, tape-a e leve-a ao forno por 30minutos.

Tire a tampa e deixe cozer mais uns 10 minutos para uma crosta bem crocante.





Mateus Freire (dificuldade média)

1 kg de Farinha T65

15gr de sal fino

20 gr de fermento de padeiro

800 ml Água

Adicionar numa cuba a farinha e o sal. Acrescentar à água o fermento e dissolver bem. Verter a água sobre a farinha, envolver e mexer sensivelmente durante 2 minutos. Tapar com película e deixar levedar +/- 12h no frigorífico.



Depois da massa estar leveda, colocar sobre uma bancada, anteriormente polvilhada com farinha. Polvilhar a massa toda com farinha, cortar e colocar num tabuleiro de ir ao forno, previamente pré aquecido a 220 graus. Cozer durante 30 a 45 minutos.

Ana Fonseca (dificuldade alta)

270 gr de farinha de trigo

30 gr de farinha de centeio

60 gr de fermento natural

200 a 250 ml de água

5 gr de sal

Misture a farinha e a água numa bacia e espere 1 hora. Seguidamente, junte a massa mãe (fermento natural), o sal, e dê a volta à massa durante 2 horas a cada 30 minutos.



Quando a massa tiver praticamente dobrado o tamanho - dependendo da temperatura ambiente pode demorar entre 3 a 5 horas - forme uma bola e deixe-a no frigorífico por 12 a 16 horas.



Findado este tempo, pré aqueça o forno no máximo, coloque o pão numa panela de ferro ou num tabuleiro, faça um corte na parte de cima deixe cozer durante 40 minutos a 220 graus.