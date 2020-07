Chef Hugo Nascimento: a comida portuguesa simples e sincera

Há nove anos, este cozinheiro profissional, companheiro de Vítor Sobral em restaurantes como a Tasca da Esquina, estava de férias nas Casas do Moinho, em Odeceixe, e farto de cozinhar numa kitchenette. Olhou para o grelhador na rua desta aldeia de alojamentos turísticos e perguntou ao dono se podia cozinhar para os seus 20 hóspedes. Claro que sim.No fim do verão passado esta brincadeira tornou-se séria: Hugo e a família mudaram-se para Odeceixe para abrir o restaurante das Casas do Moinho, o Naperon - um nome forte que "desenrola memórias de conforto em casa dos avós".Sempre falámos de sair de Lisboa e ir para um sítio mais arejado. Há uns nove anos viemos passar férias pela primeira vez às Casas do Moinho e ofereci-me para fazer um jantar para os hóspedes. Então eu e os proprietários ficámos amigos e todos os anos vinha fazer esse tal jantar e passar férias. Quando disse que gostava muito de me mudar, disseram-me para vir para aqui, que gostavam muito que me juntasse ao projeto.Tenho uma escola de 20 e tal anos de Vítor Sobral. Terei sempre nas bases uma cozinha portuguesa e de produto. É claro que aqui criei a minha própria leitura, agora é muito mais Hugo Nascimento.É um bocado abstrato, mas é uma comida muito sincera, o mais simples e descomplicada possível, com o melhor produto daqui, na sua época.O menu está sempre a mudar, ainda não criei história para isso... mas as minhas farófias já fizeram muito sucesso - não há sazonalidade para a farófia.Vir para aqui não é abrandar, é acelerar. Sentia que em Lisboa corremos na lama, não saímos do sítio. Aqui, quando começas a correr, as coisas acontecem rápido. És mais produtivo, tens uma mente mais limpa para a criatividade. Consigo estar duas horas por dia com os meus filhos; às vezes, durante uma semana, não conseguia estar duas horas com eles.A rota vicentina está cheia de trilhos com vistas magníficas. Estamos fartos de saber que é bom para fazer praia, mas as vistas das praias são ainda mais bonitas. Para ir comer, em Odeceixe, é no Altinho; em Aljezur, no Pont’a Pé. E, claro, perguntar pelo António Rosa para lhe comprar manteiga de alcagoitas [amendoim] e batata-doce.