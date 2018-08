YouTube retira teaser de filme de terror por ser "demasiado assustador"

O teaser do filme de terror A Freira Maldita (The Nun, no título original) foi retirado do YouTube na sequência de várias queixas de utilizadores no site, directamente na plataforma e pelas redes sociais. Este foi entretanto republicado no YouTube, onde está está disponível o trailer oficial do filme.

O pequeno vídeo de seis segundos andava a circular sob a forma de anúncio antes da visualização de vídeos e surgia sem aviso prévio, mostrando uma freira de olhos verdes e dentes protuberantes e ensanguentados a gritar violentamente para a câmara – a protagonista do novo filme e o antagonista no filme The Conjuring 2 - A Evocação (2016).





Apanhados de surpresa com o teaser, muitos utilizadores queixaram-se no Twitter:"Aviso! Se virem um anúncio no YouTube com o símbolo do som desligado e nada mais, é um susto a promover o filme The Nun. Aconselho-vos a olhar para o lado ou a baixar o volume caso tenham ansiedade ou odeiem sustos. Por favor, façam retweet para salvar uma vida", escreveu uma internauta.









Alegadamente, o anúncio viola a política de "conteúdo chocante" do YouTube para anúncios, o que poderá ter motivado a decisão de se retirar o vídeo, juntamente com o volume de queixas e com o facto de este começar a ser visualizado antes do vídeo escolhido pelo internauta e não ser seleccionado previamente por este.

A Freira Maldita é a sequela de The Conjuring 2 - A Evocação e baseia-se na investigação do suicídio de uma freira e da história de origem da personagem. O filme estreia dia 6 de Setembro em Portugal.