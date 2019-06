Wim Mertens leva o seu minimalismo singular ao Casino Estoril

Em concerto inédito no Casino Estoril, o compositor, pianista e cantor belga Wim Mertens, conhecido por álbuns como Maximizing the Audience, After Virtue ou Epic That Never Was, atua no Salão Preto e Prata no próximo dia 6 de Junho, às 21h30, apresentando o novo álbum That Which is Not.

Wim Mertens é uma das principais "vozes" do piano contemporâneo, um compositor que sempre soube explorar a melodia e o silêncio e oferecer-nos visões singulares do universo a partir da sua música, espalhada por um longa e muito aplaudida discografia que é considerada referência no universo clássico do presente.



That Which is Not – título do seu mais recente trabalho que se pode traduzir, algo livremente, como "Aquilo Que Não É" – oferece também uma chave para a sua obra. O "no" e o "not" têm sido constantes nos seus títulos – de, por exemplo, Casting no Shadow, a Essence of the (k)not, No plans, no projects, No testament, Not at home, Not me e The paths not taken – e não devem ser entendidos como expressão de negatividade, mas como "abertura de possibilidades, de novas perspetivas", já que "por vezes é mais fácil nomear o que não se vê, o que não se sente ou não se alcança do que o contrário", como diz o próprio.





Wim Mertens – That Which is Not Tour

Salão Preto e Prata, Casino Estoril

4.ª feira, 6 de junho, 21h30

€20 a €50