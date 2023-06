Vinhos Quinta Dom Rodrigo: uma 'estreia de excelência' e cheia de futuro

Se está familiarizado com a produção vitivinícola da Família Cardoso, sabe que construiu o seu nome na indústria através dos vinhos do Alentejo – em particular o Paço dos Infantes, gama célebre da Herdade da Lisboa, em Selmes – e do Douro, com o Cortes do Reguengo, de Vila Nova de Foz Côa.