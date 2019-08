Vilar de Mouros 2019: O festival da Geringonça, segundo o crítico

No ano passado, António Costa deu um toque político a Vilar de Mouros ao deslocar-se ao recinto para assistir ao concerto dos GNR. Se é certo que à banda portuense não é conhecida a filiação partidária, o gesto do Primeiro-ministro aproximou-o da populaça festivaleira e até dos potenciais eleitores mais tradicionalistas da sua geração que viram em Costa uma chancela que permite justificar a ida dos próprios filhos a um festival de verão. Afinal de contas, até o PM lá vai…

Aparentemente, os parceiros do Partido Socialista na Assembleia da República quiseram também fazer-se notar nos eventos musicais do Alto Minho e não restam dúvidas que, na escolha do cartaz do último dia da edição deste ano de Vilar de Mouros, houve dedo do PCP e do Bloco.

O PCP foi guloso: afinal de contas já têm o Avante (esse sim o festival ininterrupto mais antigo de Portugal) mas mesmo assim tiveram a atenção de encomendar a estreia em solo nacional, numa acção marxista, aos Prophets of Rage. A banda norte-americana, que nasce do encontro de ex-membros dos Rage Against the Machine (todos, com a excepção do vocalista Zack De La Rocha), de Chuck D, DJ Lord (ambos dos Public Enemy) e B-Real (Cypress Hill), não tem por hábito virar a cara a um desafio e prontificou-se a demonstrar a sua militância. Desde cedo que os punhos (maioritariamente, com a mão direita) se ergueram no público, naquilo que aparentou ser uma exuberante manifestação de ignorância colectiva. Ou isso, ou então, se considerarmos que o público do festival estava perfeitamente consciente do significado político do seu gesto, é este ano que o PCP obtém a maioria absoluta.

Por outro lado, não consta, pelo menos na literatura clássica comunista, que a revolução comece com "rodinhas e biqueirada" e mosh-pits mas, em Vilar de Mouros, tudo é diferente e, ao fim da primeira canção, já todos sabiam ao que ali estavam. Os Prophets of Rage dedicaram-se maioritariamente ao repertório dos Rage, tocando clássicos como "Bombtrack", "Know Your Enemy", "Sleep Now In The Fire", "Testify" e "Kiling in the Name". Além disso, houve lugar à interpretação de um par de canções dos Cypress Hill (como "How I Could Just Kill a Man" ou "Insane in the Brain") e dos Public Enemy. Houve também espaço a um sentido tributo a Chris Cornell, quando os três elementos dos Rage (também dos Audioslave, banda da qual Cornell também era vocalista), tocaram "Cochise", colocando o microfone debaixo de um holofote, sem que ninguém, à excepção do público, ocupasse o lugar do malogrado vocalista.

Na estreia dos Prophets of Rage em Portugal fica a sensação de que quase tudo é perfeito. E até podia ser assim não fosse o facto de a interpretação de Chuck D e de B-Real nada ter a ver com a de Zack De La Rocha, que empregava toda a sua raiva em cada palavra que articulava, até se verem as veias da sua testa a latejar. Isso sim, era marxismo hardcore. Ainda assim, pode dizer-se que os Prophets of Rage servem perfeitamente como sucedâneo para os mais saudosistas ou para aqueles que nunca viram os Rage Against The Machine ao vivo.

A seguir veio a escolha do Bloco de Esquerda para o cartaz de Vilar de Mouros, edição 2019: os Gogol Bordello que, à falta da malta do Chapitô e do Zé Mário Branco, vieram – excuse my french… – partir aquilo tudo. Marisa Matias não desdenharia certamente um pézinho de dança ao som daquele punk cigano que vai buscar a sua inspiração aos balcãs. E já que falamos de balcãs, garanto-vos nunca verão uma búlgara dançar tanto e tão freneticamente como num concerto da banda norte-americana.

A mensagem aqui não era tanto de revolução política imediata mas mais orientada para a imigração, para o álcool, para as "companjeras" e para a necessidade de usarmos roxo. A revolta estava lá mas era mais em modo pequeno burguês e feita com passos de dança muito cool.

Ao fim ao cabo, era como se estivéssemos na Avenida da Liberdade no 25 de Abril. O PCP a entoar palavras de ordem como "Somos muitos, muitos mil para continuar Abril" e o BE a querer dizer a mesma coisa mas a entoar uma melodia mais engraçadita.

E é por isso que não sobram quaisquer dúvidas que Vilar de Mouros é o festival da Geringonça: numa clara jogada política Costa antecipou-se ao marcar presença na edição do ano passado mas o PCP (guloso, guloso, porque até já tem o Avante) e o BE, numa clara afirmação de força em ano eleitoral, botaram a militância cá para fora e foi vê-los a ocupar o Alto Minho. Ai se isto fosse noutros tempos.