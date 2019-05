Vida de Anthony Bourdain celebrada em livro póstumo

Menos de um ano depois do chocante suicídio do chef, a 8 de junho de 2018, chega ao mercado, a 28 de maio – numa edição da CNN, o canal onde se tornou famoso, em viagens gastronómicas pelo mundo inteiro, com a série Parts Unknown –, Anthony Bourdain Remembered, que, mais que um livro de memórias, é uma celebração da sua vida.Inicialmente idealizado pela CNN como um tributo privado, para a filha do chef (com apenas 11 anos no momento da sua morte), a obra está agora disponível em lojas físicas e on-line, na Amazon, de modo "a mostrar a toda a gente o espírito positivo de Anthony e o modo como tocou profundamente a vida das pessoas", segundo os editores."A nossa relação começou em 2012 e desde então, o Tony tornou-se um querido amigo e colega, que enriqueceu a CNN com a sua brilhante capacidade para contar histórias, voz distintiva e visão refrescante da cultura, dentro e fora de portas. O seu impacto e legado viverão para sempre", referiu Amy Entelis, vice-presidente do canal, sublinhando: "Como expressão da nossa gratidão, quisemos criar esta recordação para a sua família e para todos aqueles que com ele se cruzaram e cujas vidas tocou."

O livro, de capa dura e que custa €28, inclui fotografias de Bourdain a filmar os seus programas pelo mundo fora, e declarações de chefs, jornalistas, cineastas, músicos, políticos e escritores que inspirou – de Barack Obama a Eric Ripert, Jill Filipovic, Ken Burns ou Questlove.

"É fácil gostar de Tony", escreve, por exemplo, o chef espanhol José Andrés: "Podemos verificar isso. Ele é a pessoa mais carinhosa que conheci, por isso sinto-me feliz e orgulho por lhe chamar amigo."





Anthony Bourdain Remembered

A história deste livro começou logo a seguir à morte do chef, quando a CNN desafiou os seus fãs a partilharem, numa plataforma online, as suas memórias relacionados com ele. "O que se seguiu foi uma avalanche de amor verdadeiramente colossal. Houve mares de enoção, milhares de notas, comentários, mensagens de apoio, muito para lá do que esperávamos", acrescentou Amy Entelis.





Nesta compilação de citações de gente a quem inspirou com a sua paixão por viagens, cultura e gastronomia, muitas se salientam. Conheça aqui algumas.A particularidade de Tony era ele não ser o tipo de viajante que centra as coisas no que conhece. Ele não dizia: 'Vou mostrar-vos o que se passa aqui.' Dizia: Vejam-me a ter esta experiência pela primeira vez e talvez, juntos, aprendamos alguma coisa com ela.' – W. Kamau Bell, comediante

Bourdain encontrava beleza em lugares que o resto do mundo via como totalmente lixados. – Brian Donohue, escritor

"Agora percebo que a fome de viagens de Tony tinha mais a ver com pessoas do que com comida. O legado das muitas viagens dele está nas centenas de horas de imagens a mostrar que todos os seres humanos partilham sonhos e aspirações. – Yeganeh Salehi, escritor

"Jerusalém tem há muito a sua quota certa de visitantes, que ouvem as mesmas histórias, a mesma narrativa, e se contentam. Para Tony, isso nunca chegava. Mal chegou com a sua produção, cobrindo Israel, e a Cisjordânia, e Gaza, viu-se imediatamente que ele não era como os outros. Foi à faixa de Gaza, conheceu os judeus da Cisjordânia, virou as pedras todas, cada recanto, e acabou a contar uma história complexa e extremamente humana." – Yotam Ottolenghi, chef