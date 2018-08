Viagem à Feira de São Mateus, a mais antiga da Península Ibérica

"Rapaziada! Para ganharem o prémio maior têm de acertar na lata surpresa", arenga a mulher, apontando para a panóplia onde há desde tubarões de peluche até écrãs de plasma. A Feira de S. Mateus, que é o orgulho de Viseu e atrai todos os anos multidões de visitantes, foi inaugurada no dia 9 deste mês e só encerra a 15 de Setembro, devendo voltar a ultrapassar um milhão de entradas – o mítico número que, batido em 2016, no ano passado subiu para 1,2 milhões.

A origem da grande festa das Beiras remonta ao reinado de D. João I, que concedeu a Carta da Feira Franca de Viseu em 1392 (isto é, há 626 anos!), quando ainda nem sequer tinha começado a saga dos Descobrimentos. Ao mesmo tempo que as entidades organizadoras, a Viseu Marca e o Município de Viseu, assumem o estatuto de "Guardiã das Feiras Populares" à mais antiga da Península Ibérica, os frequentadores sabem que há sempre uma constante procura da modernidade, seja o renovado bairro da alimentação, o glamour que se pretendeu conferir ao Concurso dos Vestidos de Chita ou um palco para sublinhar a importância dos ranchos e da etnografia – a autarquia acolheu, este ano, o Europeade, o mais importante evento europeu de folclore – designado "viseufolk".

Ali se misturam gentes com diversos objectivos: os bons negócios, como adquirir um automóvel, uma mobília de quarto, uma piscina de jardim; as compras miúdas, como um conjunto de lençóis, uma galinha viva, um chapéu de senhora, uma mala de viagem; a risonha diversão, gritando nos carrosséis que fazem disparar a adrenalina ou bebericando uma ginjinha de Óbidos ou um vinho do Dão; o mero deambular por aqueles arruamentos, cruzando-se com crianças de colo e cães pela trela, vizinhos do bairro ou amigos de infância que não se viam há anos. Afinal, o slogan deste ano é "reencontra-te em Viseu, na Feira de São Mateus".

O "picadeiro", a avenida que atravessa o recinto desde a porta de Viriato até ao palco principal, é um "passeio público" por onde circulam os viseenses (e os de todas as cidades, vilas e aldeias em redor); os emigrantes, que se denunciam pelo idioma em que palram os mais novos; os forasteiros, que se estreiam ou repetem a visita.Miúdos a lambuzarem-se com sorvetes ou algodão-doce, felizes a andarem nos cavalinhos ou a verem um coelhinho "tão fofo", a choramingarem porque os pais não lhes deram um tambor colorido ou uma tartaruga de verdade.

Descobrem-se velhinhas a dançaricar ao som da música e, nalguns casos, a recordarem que o seu namoro começou naquele certame, que recuperou tradições que lhes ficaram na memória, como as "paradas folclóricas" (chegou a chamar-se a "Marcha das Aldeias") ou as gincanas de automóveis (este ano, com o I Festival de Automóveis Antigos e Clássicos).

Os turistas ficam espantados com aquela mistura de cactos e de compotas, de estanhos e de bordados, de Budas dourados e de máscaras africanas, do comboio fantasma e dos jogos de matrecos, de enxadas agrícolas e de colheres de pau, das guitarras de plástico e das imagens da Senhora de Fátima.

Famílias numerosas ou colegas de trabalho combinam o dia em que irão jantar as típicas enguias de barrica da Murtosa ou saborear as doces farturas, assistir ao espectáculo de Mickael Carreira ou de Rui Veloso, pagar braceletes de ametista ou pulseiras com o seu nome, apenas vaguear entre os pavilhões e divertirem-se.

Mesmo jovens de outras paragens, a passar férias na região, ficam encantados, pois nunca viram nada parecido com este espaço feérico, estridente, galhofeiro. Um caleidoscópio: as barracas de tiro e os simuladores de realidade virtual, as gaiolas com canários e os balão com unicórnios, a louça preta de Molelos e os galos de Barcelos, os dinossauros de plástico e as flautas de barro, os concertos dos Orelha Negra ou dos Xutos e Pontapés no palco principal – recortado no cenário do burgo medieval.

Naquela mini-cidade de arquitectura efémera, implantada na zona da Ribeira e que é uma "lenda viva de Viseu", no meios de tantas barracas de quinquilharias, stands de artesanato ou pavilhões de petiscos, nem sequer falta uma farmácia ou um restaurante japonês de sushi. "Venha ver! Venha escolher! Só aqui é que encontra toalhas de cozinha impermeáveis e anti-manchas!", tenta atrair clientes a dona do estendal. Do outro lado do recinto, no carrossel preferido, há sempre "mais uma voltinha".