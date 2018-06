Vem aí uma sequela de Top Gun

Miles Teller Foto: Getty Images

O filme Top Gun: Ases Indomáveis, de 1986, onde um Tom Cruise de 24 anos interpretou o piloto de guerra Maverick, vai ter uma sequela. Segundo o Hollywood Reporter, o filme já está em rodagem e três actores disputam o papel do filho de Goose - o melhor amigo e parceiro de Maverick, interpretado no primeiro filme por Anthony Edwards.Tom Cruise e Val Kilmer - o (de vez em quando) rival Iceman - estão confirmados na sequela. A grande dúvida está ainda na escolha para o papel do filho de Goose, que no primeiro filme aparece ainda pequeno ao lado da mãe - interpretada por Meg Ryan. Nicholas Hoult, Glen Powell e Miles Teller são as três hipóteses do realizador Joseph Kosinski. Os três actores estarão a fazer os últimos testes esta semana com Tom Cruise na Flórida.Miles Teller, de 31 anos, protagonizou filmes como Whiplash - que deu o Óscar de Melhor Actor Secundário a J.K. Simmons -, Bleed for This: A força de um campeão, e a saga Divergente.