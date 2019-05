VeggieWorld: maior festival vegan da Europa em Lisboa

O maior festival europeu dedicado ao estilo de vida vegan e ao vegetarianismo, chegou a Portugal com edição dupla, em Abril e Novembro, tendo o Pátio da Galé, em Lisboa, recebido 5.600 visitantes, para explorar um total de 110 expositores.





Agora o VeggieWorld está de volta ao mesmo espaço lisboeta, com a intenção de concentrar o mesmo número de visitantes numa única edição, este sábado e domingo, 25 e 26 de maio, a partir das 10h, com quase 100 expositores (com marcas ligadas a este estilo de vida) e ainda um auditório e um palco que, segundo a organização, vão receber "um programa diversificado de apresentações públicas, showcookings e workshops".

O VeggieWolrd garante ainda "diversos oradores nacionais e internacionais", a debater temas variados, mas sempre relacionadas com um "estilo de vida vegan", isto é, 100% vegetal – o que representa eliminar do dia-a-dia, e em todas as áreas, não só a alimentar, os produtos de origem animal.