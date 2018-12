Variações chega aos cinemas em 2019. Veja o trailer

Se fosse vivo, António Variações teria feito no passado dia 3 de Dezembro 74 anos de idade. A homenagem surge em forma de trailer a anunciar o filme que estreará no próximo ano em Portugal. Realizado e escrito por João Maia, Variações atravessa a vida do músico desde os tempos de infância em Amares, onde vivia com mais onze irmãos, e os anos passados em Lisboa.





Será uma retrospectiva com a lente apontada para a transformação de António Variações enquanto artista, aqui interpretado por Sérgio Pratas, e que se apoia numa narrativa sustentada por alguns amigos íntimos do cantor: Rosa Maria, a fundadora do clube nocturno Trumps – espaço central na película – é interpretada por Victoria Guerra, Filipe Duarte assumirá o papel do cabeleireiro Fernando Ataíde e Filipe Albuquerque no de Rudolfo. Filipe Duarte, Nuno Casanovas, Lúcia Moniz, Eric da Silva, Madalena Brandão e Tomás Alves também integram o elenco.