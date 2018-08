V... de vinho, Verão e Verona

Capa n.º 744

... como um enorme festival de ópera que decorre de Junho a Setembro, na antiga arena romana. Percurso pela capital da região de Valpolicella e as suas quintas vínicas.Estava previsto que o jantar, a última refeição antes do regresso a Portugal, fosse uma bela e reconfortante lasanha. Afinal estava em Verona, no Norte de Itália, numa osteria recomendada pelo guia turístico que a incluíra no Food & Wine Tour do dia anterior e pelo Manuel, um amigo de liceu que não via há uma década, tempo que mais ou menos corresponde aos anos que já vive em Verona, casado com uma italiana e pai de dois bambinos. Também estava previsto que a comida italiana soubesse melhor em Itália, mas a lasanha da Osteria A La Carega jogava no campeonato das congeladas de supermercado."Pensava que já tinhas jantado!", disse, ao ver-me torcer o nariz depois das primeiras garfadas, sentado na esplanada apinhada de gente que ocupava o beco Corte Cadrega - mesmo de noite, o Verão em Verona é abrasador. A Osteria A La Carega é onde se vai beber um copo e petiscar - e, de facto, revelou-se um óptimo bar, com uma interessante carta de vinhos representativa da região de Valpolicella - que significa vale de muitas adegas - e boas tapas, no registo queijos e enchidos. Não é opção para jantar, mas sagrou-se ideal para beber um copo, pôr a conversa em dia e conhecer as dicas turísticas deste veronês adaptado.Embora a refeição não tenha sido a mais feliz, a verdade é que nesta cidade a meio caminho entre Milão e Veneza se come bem, muito bem. Há pratos peculiares como o risotto de Amarone, feito com o vinho mais famoso da região, que lhe empresta um tom escuro, a lembrar arroz de lampreia. Os foodies mais intrépidos também quererão experimentar o ragú di musso, um guisado com carne de burro servido com massa fresca. Neste capítulo, também a carne de cavalo entra no receituário típico da região.Não faltam bons restaurantes, osterias e trattorias - como a Bottega Della Gina, na Via Farma, que é um pequeno takeaway de massas frescas que nos desafia a atacar as ruas com um copo cheio de tortellini (argolas recheadas) numa mão e uma colher de plástico na outra, e a Osteria La Mandorla, na Via Alberto Mario, a dois minutos do anfiteatro romano, onde encontramos vinho a copo de produtores das regiões vitivinícolas da província de Verona e uma espécie de croquete de arroz chamado arancini.Repleto de praças e arcos, o centro histórico de Verona exibe, na sua arquitectura, que é um legado do Império Romano, de quando a cidade era um importante pólo político e comercial. Exemplo dele é a Piazza Bra, uma ampla praça com árvores e espaços verdes e, no lado oeste, esplanadas e cafés por baixo de arcadas. A meio, ergue-se a imponente Arena di Verona.O centro foi construído na parte plana da cidade, que afunila em direcção à margem sul do rio Ádige - em forma de cotovelo - até se transformar numa pequena península, com cinco pontes a assegurarem a ligação à margem norte. Hoje, é a zona mais cara e apetecível da cidade, mas nem sempre foi assim. "Costumava ser muito pobre", explica Alessandro, o nosso guia turístico, acrescentando: "O meu pai cresceu numa família de cinco, a viver numa casa de uma assoalhada, no que é agora o centro histórico."Como se a Verona faltassem argumentos para atrair turistas (não faltam), a proximidade de Veneza (a cerca de 100 quilómetros) e a saturação turística de que esta padece, reflectida nos preços dos hotéis, leva alguns turistas a escolherem a cidade de Romeu e Julieta como base de operações, Verona, onde imperam as pontes sobre o rio Ádige.SÁBADO