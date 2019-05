Uma Menina a lidar com o fado no cinema

Sintomático de tudo o que se segue: as lembranças da fugida de João a salto para França, o sonho de voltar ao País de origem para ter um jardim de cravos e a revolta contra Portugal e a vontade visceral de renegar o País.

Não bastavam as confusões naturais dos 10 anos e Luísa Palmeira (Naomi Biton) está a lidar também com um pai que bebe para suportar a vida, uma mãe que quer ser de ferro enquanto lida com a discriminação e o analfabetismo e um segredo: o pai está doente e morrerá em breve. A alternativa para Luísa é dolorosa: há que deixá-lo ir para o amar – será este o seu segundo salto.



Longe de ficções sobre a emigração portuguesa em França como A Gaiola Dourada (de Ruben Alves, 2013), o retrato de Menina (estreado em França no fim de 2018) não reúne as chalaças da desorientação das línguas e dos costumes, nem as graças de uma comunidade que os franceses destratam enquanto a consideram "muito trabalhadora".



A visão de Cristina Palmeira, lusodescendente e com uma intenção autobiográfica neste filme, é bem mais complexa e quando se cruza com o fado é para trazer a força mais dramática que um Barco Negro, cantado por Amália Rodrigues, pode ter.

A saudade é um sentimento estranho – tanto pode ser dor quanto boa lembrança, um passado que não queríamos que tivesse acabado ou um futuro que nunca (mais) chega. Em França, nos anos 70, era até um sentimento violento para o corpo, que agredia a memória e desorientava o presente. Menina, o filme de Cristina Pinheiro, filha de emigrantes em França, lida com a infância dividida entre duas línguas da realizadora e estreia esta quinta, 25, com Beatriz Batarda e Nuno Lopes como pais da menina.No Sul de França, a família Palmeira não acompanha efusivamente os festejos do 25 de Abril. Os emigrantes estão reunidos a cantar A Portuguesa, mas nem João nem Leonor (Nuno Lopes e Beatriz Batarda) têm a certeza se devem acompanhar a cantoria desorganizada e impulsionada pelo álcool e acabam por se deixar pensativos a olhar o cenário.