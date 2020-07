Maria José Vidinha, a guia que nos conduz entre estábulos, casa dos trens (com atrelados de nomes como Flecha ou Au Damont e charretes que eram "táxis" no século XIX, em perfeitas condições) e picadeiro (com aulas) da Coudelaria de Alter - criada em 1748 na Herdade da Tapada do Arneiro, distrito de Portalegre, por D. José, e contígua ao novo Hotel Vila Galé Collection de Alter do Chão -, tem vontade de arrancar a viseira, obrigatória em tempos de Covid-19, para cobrir de beijos o Beirão.É um cavalo puro sangue da estirpe Alter Real, nascida do cruzamento de uma égua lusitana com um garanhão andaluz, no auge das suas capacidades - com 13 anos, pesados mas elegantes, e ascendência auspiciosa. "Há de trazer-nos muitas alegrias, como o pai dele, o Rubi, que cresceu aqui e em 2012, quando representou Portugal nas competições equestres dos Jogos Olímpicos, era considerado um dos 50 melhores do mundo", conta, orgulhosa, lembrando que belos exemplares como este chegam a ser vendidos por mais de 1 milhão de euros, quando vendidos em leilão, juntamente com poldros de 6 a 40 mil euros e outros "irmãos" com base de licitação a 120 mil.Têm tratamento de luxo, incluindo solário, massagens e passeios pelos 800 hectares da propriedade, que inclui barragem, e não são castrados: "É desnecessário, pois são sempre dóceis." Assim, o sémen concentrado que ejaculam vai para laboratório e dá para fecundar 10 fêmeas em segurança.Não admira que, hoje, entre os 497 exemplares da Coudelaria, haja 68 éguas e 41 potros - também eles se passeiam em liberdade: todos os dias, às 15h30, podemos vê-los a sair dos estábulos, em direção ao campo, para só regressarem na manhã seguinte, a tempo da visita guiada das 11h, quando comem a sua ração defronte do espanto de crianças e adultos.Há mais para ver, logo ali ao lado, paredes-meias com a Enoteca e o Lagar de Azeite, à espera de eventos (com catering) por marcação, deste novo resort da cadeia Vila Galé, que faz parte da rede Collection - hotéis que, ao abrigo do programa Revive, recuperam edifícios históricos, mantendo-lhes intactas as fachadas e o ambiente tradicional e regional. Em Elvas abriu outro há um ano, no Convento de São Paulo.É a Falcoaria, onde há águias, falcões-gerifalte, peregrinos, sacre, peneireiros-americanos e cruzamentos entre eles, como explica Rui Carvalho, que os conhece bem, ao ponto de os pôr a responder ao seu peculiar assobio, e de os levar à caça, pela herdade fora: "Perseguem e apanham lebres, faisões, codornizes, perdizes, pombos, tudo selvagem, em voos picados ou a contornar árvores, conforme a agilidade e a velocidade da espécie."Ainda não estão definidos os percursos mas, em breve, esta experiência será aberta ao público. Por enquanto, podemos apenas vê-los amarrados e depois descobrir, no museu, esta nobre arte secular, técnica de caça antigamente muito apreciada por reis e fidalgos, que é Património Imaterial da Humanidade classificado pela UNESCO em 2016. Lá estão fotos, ovos, exemplares empalhados e toda a parafernália obrigatória - dos caparões (os capacetes que tapam os olhos, o sentido mais apurado, destas aves de rapina, para as manter calmas quando são transportadas) às luvas de falcoeiro.Só quem estiver alojado no Vila Galé, terá hipótese de ver - por volta das 9h30, junto à ampla piscina exterior, rodeada pelos beirais com ninhos de andorinha da Casa de Campo convertida em hotel de 77 quartos - uma águia a voar: vai de uma oliveira a outra, recolhendo guloseimas que Rui lhe deixa nos ramos.Está um calor de estrelar ovos às esquinas e não se vê vivalma na vila de Alter do Chão: alguns dos cerca de mil habitantes hão de sair de casa e encher as esplanadas junto ao Largo do Coreto, mas só ao anoitecer.Em frente, de um lado ergue-se o castelo em granito, residência da realeza na Idade Média e mais tarde prisão, onde se entra por €2 e vale a pena pelo centro interpretativo e a altaneira Torre de Menagem, a que se sobe primeiro por elevador panorâmico e depois por escadas interiores, para então apreciar a vista magnífica sobre o casario antigo e a circundante a planície alentejana.Do outro, impõe-se a Casa do Álamo, que dá conta da prosperidade da vila no período do barroco, com o piso térreo a aludir às atividades agrícolas de outros tempos - incluindo talhas incrustadas no pavimento - e, separado por uma imponente escadaria de pedra, os aposentos decorados "à grande e à francesa", onde viveu a família fundadora, Vasconcelos e Sousa.À entrada, estão as tentações para venda: azeite e vinho (Terra d’Alter, Herdade do Papa Leite, Monte da Colónia), azeite, licor de açafrão, mel, artesanato e merchandising da região, que se estende pela aldeia vizinha de Alter Pedroso - com castelo medieval em ruína situado num ponto geodésico a 400 metros, o que o torna privilegiado para apreciar o por do sol, e onde hoje há uma torre de vigia para controlar fogos florestais, a abarcar terras espanholas - e pelo concelho de Fronteira.De Alter do Chão, distam 16 km por estrada nacional, sem trânsito, até à praia fluvial de Fronteira, passando por olivais e sobreiros, vacas e ovelhas a pastar, campos de feno, vinhas e pequenos montes e vales adornados por cegonhas nos seus ninhos no topo dos postes, um idílio para amantes da natureza. Este ano sem vigilância, restauração e balneários devido à pandemia, portanto deserta, mantém o relvado apetecível nas margens da Ribeira Grande, a correr sob a ponte granítica antiga e a pedir mergulhos - com cautela.Daí, podem fazer-se caminhadas por trilhos selvagens, mas também entrar pelos passadiços de madeira, paralelos à estrada nacional. São quase dois quilómetros, que se fazem facilmente, até à vila de Fronteira, cujo Centro de Interpretação da Batalha dos Atoleiros (aquela em que o Mestre de Avis derrotou os castelhanos), com projeto arquitetónico moderno, de Gonçalo Byrne, e a enorme igreja matriz, quinhentista, são as maiores atrações, se descontarmos o restaurante Segredo d’Alecrim, de cozinha alentejana com apontamentos gourmet, decoração sóbria e clientes habituais, não por acaso mas por mérito, oriundos de todo o País e de Espanha - a que se chega passando apenas por mais dois concelhos: Monforte e Arronches.O ex-líbris do concelho é, porém, Cabeço de Vide, povoação vizinha, hoje desertificada, com castelo medieval - em cujos degraus, inusitadamente, vemos descansar, de pés descalços e traje típico, um peregrino da Rota de Santiago, que por ali passa a caminho da distante Galiza, a mais de 500 quilómetros -, que tem como grande atração as Termas da Sulfúrea, a sueste do centro, onde o comediante Fernando Rocha diz ter-se curado da Covid-19. O presidente da junta e o povo da terra não desmentem o efeito benéfico, mas faltam dados científicos que o provem.Houve, em tempos, à entrada do estabelecimento termal onde hoje se fazem tratamentos por indicação médica, uma fonte de acesso livre à sua água (ótima para doenças de pele, de ossos e respiratórias), que ali brota há mais de 3.500 anos. Contudo, a NASA - que a estudou, vendo nela características da "origem da vida" nos planetas do sistema solar - mandou vedar o acesso, por ser perigosa, quando bebida: é especialmente alcalina, com um pH de 11,5, e o aconselhado é, no máximo, 9,5.Mesmo em frente, em vias de remodelação, portanto fechados, ficam os balneários onde os romanos, que ali viveram, a usavam em banhos sulfúreos, junto a uma represa que costuma acolher as águas de uma ribeira que corre desde Portalegre, este ano esvaziada devido à pandemia. Porém, o jardim adjacente, com profuso arvoredo, zona de merendas e parque infantil, ainda convidam à descontração neste segredo bem guardado do Alto Alentejo.