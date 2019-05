Um streaming sem filhos e enteados mas com duas estreias para anotar

Como Years and Years (na foto acima), da BBC One, que estreou no Reino Unido a 14 de maio e que é um retrato contrafactual da sociedade britânica através de uma família de Manchester. A série imagina um governo populista liderado por Vivienne Rook (Emma Thompson) e as mudanças políticas, económicas e tecnológicas que daí surgiriam durante os seguintes 15 anos.



Years and Years, que chegou à HBO a 22 de maio, é uma série política e humorista, com ficção científica à mistura, criada pelo argumentista e produtor de Doctor Who, Russell T. Davies.







A 25 chega Doom Patrol, sobre uma equipa de renegados com capacidades sobre-humanas (que preferiam não ter) que se dedica a investigar alguns dos fenómenos mais estranhos do mundo. É uma produção da DC Comics, o gigante de comics e super-heróis que também já tem o seu próprio serviço de streaming - mas que só funciona nos Estados Unidos, onde Doom Patrol teve a sua estreia mundial, em fevereiro.

Algo que tem passado ao lado de muita gente é que nem só de produções originais se faz um serviço de streaming. É uma assunção perfeitamente desculpável no caso da HBO, responsável por algumas das melhores séries de sempre, como Sopranos, The Wire ou Guerra dos Tronos - mas não deixa de ser uma assunção errada, porque no serviço que a HBO disponibiliza em Portugal também entram criações de outros.