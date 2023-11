Ténis, betos e ativistas do clima: o podcast que é um mergulho na cabeça de Bruno Nogueira

Entender a mente do comediante é um desafio para valentes. O podcast "Isso Não Se Diz" ajuda na tarefa, com o bónus de trazer um olhar singular para o quotidiano português. Com humor e palavrões, claro.

O primeiro episódio de Isso Não Se Diz foi disponibilizado a 17 de abril deste ano, nas plataformas habituais. Seis meses depois é um dos podcasts mais ouvidos de Portugal. É fácil de perceber porquê, depois do que o humorista Bruno Nogueira conseguiu alcançar em popularidade com Nêspera no Cu (2015), as transmissões ao vivo no Instagram durante a pandemia (Como É Que o Bicho Mexe) ou os formatos televisivos Os Contemporâneos (2008), Último a Sair (2011), Odisseia (2013), Som de Cristal (2015) e Tabu (2022).