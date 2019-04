Piquenique em Viana celebra a música nacional

"Toda a atenção é dada à indústria. As pessoas esquecem-se que a música não é um produto, cantar é uma coisa que faz parte de nós como seres humanos. Cantamos ao nascer quando choramos, todos nós cantamos para nós próprios, nem que seja no banho! Isso é o sentido primordial do que é cantar e fazer música, isso é o que a sociedade quer esquecer. Ao tornar a coisa estritamente profissional está-se a matar a tradição oral."



E é aqui que entram os piqueniques, os espaços que Tiago quer construir para voltar a conectar as pessoas consigo, com os outros, com as suas origens e com a comunidade, a bem da saúde e da longevidade da tradição oral.



"Toda a gente está atrás do seu ecrã ou do seu automóvel, pertence tudo à esfera do meu. Esquecemo-nos de estar uns com os outros e isso repercute-se em toda a parte. O que de certa forma o piquenique quer fazer é com que todas as pessoas que vão lá comecem a pensar o que é que querem para si e qual o seu papel na sociedade: querem ser seguidistas de uma espécie de carneiragem global ou alguém que marque uma posição? O piquenique tenta, de certa forma, criar um modelo social."



Neste segundo ensaio de modelo social, marcado para 7 de abril em Viana do Castelo, vai haver caldo-verde e rojões providenciados pela câmara - "Fome ninguém passa", assegura Tiago. Ainda assim, toda a gente pode levar o seu farnel, a sua louça, "para evitar o uso de plástico", e já agora os seus instrumentos para ajudar à festa. Ou simplesmente aparecer sem aviso ou plano prévio.



"Aquilo que se quer é que cheguem e que estejam: se lhes apetecer cantar, cantam, se não lhes apetecer cantar, podem simplesmente ver." Como é no Minho, haverá certamente festa de arromba: "Os minhotos são assim, um povo altivo e sorridente que gosta de cantar e de dançar", atenta o também realizador e documentarista, que da primeira experiência em Monforte da Beira (Castelo Branco), em 2018, recorda um encontro autenticamente efusivo.



"Foi uma loucura", começa por contar, "de repente tinha um autocarro que vinha com 60 bombos da Marinha Grande, depois havia grupos de Cante Alentejano, outro de pessoas do Norte com as cantadeiras do Vale do Neiva, que levaram a fadista Patrícia Costa e mais o Jorge Lira que tocava gaita de foles. Também havia 300 pessoas de Monforte da Beira que tocavam adufe… às tantas já havia de tudo!"



Nesta heterogenia musical e etnográfica, em que tanto soam músicas com mais de 200 anos quanto outras criadas no momento, inspiradas por este viveiro que não está de todo amarrado no tempo, o papel do fundador da MPAGDP resumiu-se a conduzir as hostes. "Mediei o mais que possível com o megafone", lembra com os pregões ainda na ponta da língua: "Agora vamos ouvir só vozes", "agora vamos ouvir só os adufes".



Para o futuro, Tiago Pereira promete ainda mais agitação. A Música Cigana a Gostar Dela Própria é o passo que se impõe. "Tem uma força gigante e há muito preconceito e racismo com esta cultura." O outro desafio está associado aos benefícios que a música pode trazer no combate ao Alzheimer.



"Por exemplo, quando vou para o terreno gravar uma senhora que me diz, "ai eu não canto nada, só me lembro desta música", começa por explicar. "Eu gravo, a seguir publico e depois há uma espécie de viralidade local, uma contradição que funciona: o vídeo começa a ser visto pela comunidade, a seguir toda a gente a reconhece e no dia seguinte, a senhora já não só se lembra de uma, mas de não sei quantas músicas! Há um reforço dos aspetos cognitivos, um reforço da memória e isso é o tal papel que eu acho que é muito importante na lógica do combate ao Alzheimer."



É assim que este ativismo inquieto da MPAGDP se vai adensando. Tiago Pereira não só nos quer pôr a exercitar a nossa memória individual, como se insurge ruidosamente contra o Alzheimer coletivo que toma conta do País. "A memória é uma das coisas mais importantes na vida e por isso mesmo temos que a exercitar. Até porque se não tivermos memória, não temos mesmo nada."

Aquilo que começou há oito anos como uma proposta recoletora é hoje um "projeto ativista". Além do site (um arquivo de mais de 4.000 vídeos que espelham as tradições orais de todas as regiões de Portugal), A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria é um projeto de Tiago Pereira, que trabalha para ampliar um acervo do cantar português com programas de rádio, com os Sampladélicos - projeto partilhado com o músico Sílvio Rosado e que remistura os sons e as imagens do País por muitos desconhecido -, com a curadoria de um dos palcos do festival Bons Sons, com programas de televisão e... com a organização de piqueniques."Estamos a esquecer-nos do que é escutar. Cada vez mais a MPAGDP é sobre escutar o outro, saber ouvir", atira exasperado com um País em que o cantar é visto como uma coisa profissional.