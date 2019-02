Um Hamlet com decote no Teatro da Comuna

Há outros detalhes alterados, como a duração (encurtada de quatro para duas horas, a partir da tradução, já de si condensada, de Sophia de Mello Breyner) e a cena do fantasma do pai do protagonista, que entra no corpo do seu melhor amigo, Horácio (Mónica Garnel), em vez de ser mera aparição.



Mais: o célebre monólogo "Ser ou não ser, eis a questão" arranca com Hamlet (por Maria Ana Filipe, namorada do encenador, num sedoso fato preto, de decote prenunciado e sexy) a matutar e, em vez de proferir a frase, escreve a giz, numa das paredes do cenário - muito simples, feito de negro e transparências que permitem interessantes jogos de luz - apenas "Ser ou não ser", expressão que no fim será substituída por outra, na mesma parede, resumindo o verdadeiro tema da peça: a ambição.



Afinal, o valor dos homens mede-se pelo que são ou pelo que têm? Assim chega-se finalmente à visão (transgressora) do encenador: "O Hamlet tem fama de herói, mas é um vilão, pois tem a mesma sede de poder que o tio [Cláudio, Margarida Cardeal]. Ele mata o irmão para lhe tomar o trono e a mulher [Gertrudes, a mãe do príncipe, Lia Carvalho] e Hamlet vinga-se, matando-o. É igualmente bárbaro."



A Comuna volta a Shakespeare em abril, com um Romeu e Julieta musicado por José Mário Branco no Teatro da Trindade.



Hamlet(a)

Teatro da Comuna

De 7/2 a 10/3, 4.ª a sáb., 21h, dom., 16h • €10 (4.ª e 5.ª, €5)

Pensava que o resultado seria ainda mais diferente, mas como o seu amor a Shakespeare é grande, não deturpá-lo acabou por lhe limitar a encenação: "Quis manter a peça como é, porque expressa a condição humana, mas ao mesmo tempo transgredir um pouco, contando a história com outro tipo de pulsão, para lá do género."Portanto, o seu Hamlet com elenco exclusivamente feminino (e figurinos a condizer, de calças mas com corte de mulher) - resultando em Hamlet(a), estreia mundial, na Comuna, de um conceito testado uma única vez em Inglaterra, "que não funcionou porque as mulheres apareciam mascaradas de homens" - assenta essa "diferença" em detalhes, desafiando a capacidade de abstração do público: o amor fraternal de Ofélia e Laertes, na pele de Custódia Gallego e Tânia Alves, por exemplo, revela-se "mais carinhoso", e o pai deles (Polónio, por Diana Costa e Silva) surge com menos de metade da idade da filha. Será um esforço para o público embarcar na fantasia? Para o encenador, não: "Quando as pessoas compram o bilhete, estão prontas para acreditar em tudo. A magia do teatro é mostrar com a imaginação."