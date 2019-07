Beatles ou Stones?



Durante toda a minha adolescência dizia Stones, por serem mais agrestes e continuarem a fazer discos que eu ouvia, mas tive de me render às evidências de que os Beatles são a melhor banda de sempre.





Um álbum para a felicidade e um álbum para a tristeza.



Para a tristeza, o Sea Change do Beck e o Blood On The Tracks do Bob Dylan. Têm uma melancolia tão especial que quando ouves e não estás triste queres estar, só para poderes comungar daquilo. Para a alegria, o Discover America do Van Dyke Parks, um disco com um lado mais provocatório e sério mas, ainda assim, muito dançável.





Qual é o melhor e o pior livro que já leste?



Nenhum livro me marcou mais do que o Moby Dick, do Herman Melville. Li-o três vezes em fases distintas da minha vida: como criança, longe de perceber o subtexto e a simbologia, na adolescência, e como adulto, quando se tornou um livro realmente especial para mim. O pior é mais difícil de responder, quando não estou a gostar de um livro não o concluo. Seria injusto dizer que é o pior sem lhe ter dado uma hipótese de redenção. Não me prendo com livros maus.





Bebes muito?



Bebo muito e bebo de tudo. Tenho a bênção de não ter ressacas, o que também é uma maldição. E não apenas socialmente: há algumas bebidas que consumo em privado porque são mesmo um prazer ao palato. Gosto muito de vinhos, de whiskies (sobretudo os escoceses fumados), e, no verão, vinho verde, gin, cerveja - sou o melhor consumidor da Garrafeira Nacional porque não me atiro só a uma variedade. Mas vá, tenho de recomendar a moderação.





Estás por dentro da cultura da Internet?



Não estou nem dentro nem fora. Tenho uma relação de dormência com a Internet, incluindo as redes sociais. Cada vez que tenho de me forçar a pôr conteúdo é como se perdesse força nos braços, não me parece nada sincero. Por outro lado, gosto de navegar de maneira quase passiva, a ver histórias de pessoas que não conheço, é como um ruído branco que me ajuda a concentrar noutras coisas.





Como é ser de direita num meio tão à esquerda?



Acho a ideologia de esquerda no meio artístico facciosa e sobranceira, e às vezes para equilibrar faço muito peso do outro lado, mas não me sinto ideologicamente orientado. Economicamente sou um pulha neoliberal, em políticas de costumes sou um radical de esquerda, mas tento ponderar caso a caso à luz de uma racionalidade que é apagada quando existe uma ideologia dogmática, especialmente na esquerda. Há uns anos, quando não havia músicos de direita, usava uma T-shirt que dizia "se eu fosse Americano seria Republicano", só pela provocação. Hoje em dia seria incapaz de a vestir.





Tens um hobby de eleição?



Gosto mesmo muito de cinema. Nunca pensei segui-lo, porque ia dar mesmo muito trabalho fazer algo de que gostasse. Mas vejo filmes todos os dias, e filmes maus também, acho que ver filmes maus é importante. Há filmes que são tão maus que são bons. Há filmes que as pessoas acham que são bons, e eu acho que são maus, mas ainda assim gosto deles.





E um realizador preferido?



Por ter três dos meus filmes preferidos, tenho de dizer o John Ford. Também gosto muito do [Yasujiro] Ozu.





Eu sou um gajo que cresceu na província, teria de fazer um esforço para ser desagradável. Nunca quis ser o grãozinho na engrenagem que faz a máquina ranger.