Já muito se escreveu sobre as praias de areia branca fina e água azul-turquesa, os restaurantes de peixe ao sal, os franceses milionários e os empreendimentos de luxo que aí vêm - e por isso este texto não é sobre a Comporta que se diz sublime mas sim sobre o Sublime Comporta, o hotel-boutique de luxo que arrancou em 2014 enquanto pequeno turismo rural de Gonçalo e Patrícia Pessoa e que hoje tem 81 quartos distribuídos por 22 vilas, três restaurantes, igual número de piscinas e um renovado spa.O portão passa despercebido, tanto que facilmente se passa por ele sem se notar que ali há uma entrada. Toca-se à campainha, entra-se e é por uma estrada de terra batida ladeada de pinheiros mansos e sobreiros que se abre lentamente caminho pelos 17 hectares do Sublime Comporta. Aparece uma casa. E outra. Olha-se com mais atenção e de repente, escondidos pela vegetação, há alguns edifícios entre o arvoredo. Ao todo, são já 22 vilas inspiradas nas cabanas de madeira da Comporta mas com um toque contemporâneo (dos arquitetos José Alberto Charrua e Miguel Câncio Martins).Dependendo da tipologia, as vilas têm lareiras interiores suspensas, lareiras exteriores no deck, piscinas privadas, cozinhas, áreas comuns, quartos com entradas independentes e terraços privados. E todas têm pelo menos uma fachada envidraçada. É escusado correr as cortinas que a vegetação não permite indiscrições."Comecei a construir neste terreno que tinha comprado uns anos antes com a ideia de fazer uma casa de férias com quartos para alugar, para rentabilizar o investimento, mas cedo percebi que isso não faria sentido - o turismo de alguma quantidade e qualidade começava a chegar à Comporta e as pessoas procuravam soluções simples para estadias curtas - e isso não encontravam", explica Gonçalo Pessoa.Gonçalo é comandante da TAP. A mulher, Patrícia, era comissária de bordo, também na TAP, até deixar o trabalho para se dedicar a tempo inteiro ao hotel. Juntos viajaram por meio mundo e descobriram o que de melhor e de pior se faz na arte de receber. Exemplos da irrequietude do casal Pessoa não faltam. Das 22 vilas só 10 estavam de pé no fim do verão de 2016, quando avisitou o Sublime Comporta pela primeira vez a propósito da abertura do Celeiro, restaurante inspirado nas steakhouses britânicas e nos projetos londrinos - Chiltern Firehouse e Taberna do Mercado - do cozinheiro português mais conhecido no Reino Unido, o chef Nuno Mendes.O restaurante foi rebatizado de Sem Porta e é agora chefiado por Tiago Santos, aveirense que chegou em janeiro de 2018 de Londres e que já passou pela Casa da Calçada, o Yeatman e a Casa de Chá da Boa Nova. Além do Sem Porta, Tiago tem também a seu cargo o Com Brasa (comida ligeira no verão em registo de bar de piscina) e o Food Circle, uma cabana de madeira e vidro à volta da qual há uma horta biológica - jardim da biodiversidade é como lhe chamam. É num dos 12 lugares do balcão em meia-lua disposto à volta do fogo que se janta. A comida não é feita ao lume mas confecionada com fogo, antecipando assim uma das grandes tendências gastronómicas de 2019: chefs à volta do fogo.Não ocorrem razões para sair do Sublime Comporta a meio do fim de semana, tal o conforto, mas há uma: passear a cavalo na praia. Não foi por acaso que Madonna descobriu os encantos da Comporta, apenas a uma hora de carro da capital. "A madrinha de uma das filhas da Madonna já era nossa amiga e disse-lhe para vir um dia conhecer isto," recorda àJosé Ribeira, o dono da empresa de turismo Cavalos na Areia, sobre a primeira visita da cantora, em 2017.Também não é por acaso que tem voltado com regularidade - é por causa dos passeios deslumbrantes que levam os cavaleiros em percursos de hora e meia por trilhos de terra e arrozais, entre pinheiros mansos até às dunas e à imagem digna de Instagram (mas #semfiltro) de uma praia com um areal interminável. O programa custa entre €60 na época baixa (até 31 de março) e €90 na alta (de 1 julho a 15 de setembro). E nem é preciso saber montar, pois os cavalos estão preparados para receber estreantes. "Conseguimos pôr em cima de um cavalo qualquer pessoa sem experiência", assegura José.Dormir nas cabanas de pescadores que os arquitetos Aires Mateus transformaram em casas de férias minimalistas - as Casas na Areia - custa entre €350 (época baixa) e €700 (alta). No Cocoon Eco Design Lodges há cabanas sustentadas em estacas com vista para a paisagem natural em tipologias entre €90 (época baixa) e €220 (alta). Mais perto do Sado, o Tróia Resort (desde €81) e o Tróia Design Hotel (a partir de €116) garantem noites bem descansadas.O restaurante Cavalariça na Porta, do chef Bruno Caseiro, reabriu a 5 de abril bem no centro da vila depois de um interregno de inverno. Para fine dinning sugere-se uma visita aos dois restaurantes do Sublime Comporta, o Sem Porta e o Food Circle (jantar). Já os clássicos são sempre seguros, sejam os filetes de peixe-galo e arroz de cabeça do Dona Bia, os arrozes malandrinhos do Museu do Arroz ou os petiscos da Gomes Casa de Vinhos & Petiscos.As praias daqui pedem uma visita, mesmo que ainda seja cedo para começar a espalhar bronzeador - é o caso da praia da Comporta, da praia do Pego e da praia do Carvalhal. Ver o pôr-do-sol no Cais Palafítico da Carrasqueira, virado para o estuário do Sado, é um cliché por uma razão simples: é mesmo muito bonito. Não deixe de ir à vila e de espreitar algumas das suas lojas de design.