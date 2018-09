Um dia o Mude vai invadir as Amoreiras

A tendência para associar o design apenas ao lado estético das peças expostas nos museus ou às roupas de alta-costura dos desfiles de moda é comum. A exposição "Presente Futuro, Design para a Mudança" do museu MUDE (Museu do Design e da Moda) em parceria com o Amoreiras Shopping Center vem desmitificar esse lado museológico associado ao design. Nas palavras de Bárbara Coutinho, directora do MUDE, esta exposição "é a resposta do design a problemas do mundo do trabalho e a situações concretas, de pessoas concretas e reais".





As peças tentam apresentar soluções funcionais para problemas nas áreas da sociedade como o ambiente, a saúde, o vestuário, a casa, a segurança, os transportes, entre outras. Esta é uma iniciativa que conta com obras de designers, empresas, start-ups, centros de investigação e universidades e algumas das propostas expostas já receberam prémios em diversas áreas do design.Bárbara Coutinho, também curadora da exposição explica que "todas as peças apresentadas têm um denominador comum: são peças que, nas diferentes áreas a que se destinam, têm uma nota de transformação e de mudança. Mudança de atitudes, de mentalidades, de comportamentos. Todas elas acabam por significar o momento singular em que vivemos, em que há uma crescente consciencialização da importância de que é connosco que começa a transformação com vista a um ecossistema mais integrado, uma visão mais holística do próprio planeta, do nosso local, aqui e agora, e onde o design cada vez mais é uma disciplina que intervém em projetos pluridisciplinares".

Este lado de mudança, expresso também no título da exposição, aponta para um carácter social, em que cada visitante deve entender as peças como algo desenhado no presente, mas projectado para uma utilidade no futuro. E nada melhor que um centro comercial para começar a mudança. Visitado por milhares de pessoas todos os dias, o Amoreiras Shopping Center serve de palco a esta exposição e desengane-se quem pensa que o design não está presente no cenário envolvente à exposição. "O design no centro comercial está presente em tudo. As pessoas no centro comercial não vêm só às compras, vivem no centro comercial. No centro comercial a vida acontece", afirma Fernando Oliveira, administrador da MUNDICENTER.

Até 21 de Outubro, os visitantes do Amoreiras Shopping Center poderão percorrer os corredores do centro comercial e apreciar diversas peças como o óculos EyeSpeak criado pela AlmaDesign/LusoVU (que são destinados a doentes com graves limitações motoras e que permite aos mesmos comunicar através do movimento dos olhos), o casaco inteligente para bombeiros Smart Gear da Escola Profissional Mariana Seixas (um protótipo de casaco que através de sensores foi pensado para monitorizar as funções vitais dos bombeiros no momento em que estes se encontram no terreno a combater incêndios florestais) ou o casaco térmico de relaxamento da VOLLEBAK (desenhado para relaxar as pessoas através da ativação do sistema nervoso). A exposição tem ao todo 38 peças que se encontram divididas pelos dois pisos do centro comercial e ainda no miradouro Amoreiras 360º.

Esta é também uma exposição que faz parte da iniciativa "MUDE Fora de Portas" que Bárbara Coutinho reforça que é para continuar: "O MUDE nasceu com a génese de ser um museu aberto, plural, dinâmico que conseguisse comunicar com as pessoas de uma forma direta, clara e que permitisse que as pessoas começassem a ganhar de forma muito natural a consciência de que o design é algo que está em tudo na nossa vida. O "MUDE Fora de Portas" é para continuar mesmo quando tivermos a nossa sede. É uma linha da programação que não vai parar".

Presente Futuro, Design para a Mudança

Amoreiras Shopping Center

Av. Eng. Duarte Pacheco, Lisboa

06/09 – 21/10, 10h às 23h

Gratuito

Possibilidade de visitas guiadas todos os domingos às 11h30