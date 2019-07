Um barão filosófico em Marvila

No fundo, como diz Miguel Maia, o encontro singular (para falar de paixões perdidas) entre o Barão excêntrico, que vive isolado no palácio de uma aldeia do Norte de Portugal, e o Inspetor normativo e pragmático, socialmente integrado e que odeia viajar, do conto de Branquinho da Fonseca, "serve de desculpa para falar das nossas pulsões mais profundas, do desejo, da vontade de fazer coisas, do que nos leva a fazê-las".



O desejo é, evidentemente, o tema do espetáculo, como indicia o título do projeto – que virá a ser um díptico - e é por isso que, em cena, o conto português, publicado originalmente em 1942, se mescla com histórias pessoais dos atores e ideias dos ensaios filosóficos O Olho, de George Bataille, e As Portas da Perceção, de Aldous Huxley (mais conhecido pelo romance distópico Admirável Mundo Novo), procurando uma ponte que conduza "ao desejo puro e à contemplação despudorada do belo que nos rodeia".



Estudos sobre o Desejo – Tomo I – O Barão

Armazém 16

R. Pereira Henriques, 1, Marvila, Lisboa

De 11 a 21/7, diariamente, às 21h30

€8

(Digressão: Caldas da Rainha e Porto, em Outubro)



Em tempos, o Armazém 16, em Marvila, era um apeadeiro de comboios, entre Braço de Prata e Santa Apolónia. Rebatizado ONE Your First Stop e tornado espaço para eventos – de desfiles de moda a feiras de vinhos -, é um cenário de ruína industrial e, portanto, pode ser tudo, incluindo o palácio meio abandonado do Barão do conto homónimo de Branquinho da Fonseca, elemento principal da nova peça da Companhia Cepa Torta, em estreia na quinta-feira, 11 de julho, Estudos Sobre o Desejo – Tomo I – O Barão.Pelo menos, é essa a convicção de Miguel Maia, que ali a encena, chamando à ação Inês Garrido, Isac Graça, Rita Marques e Telmo Mendes, que vão contando a história e trocando de personagens, chegando a fazer de si próprios ao questionar o que os motiva a estar ali, a representar (e a cantar originais e versões a cappella de temas de Gnarls Barkley, Jeff Buckley ou Händel), contracenando com projeções de vídeo (e em tempo real) em três espaços diferentes do armazém, cada um correspondente a uma parte do espetáculo, que começa mais naturalista, em jeito de pantomina, a imitar a vida, e se vai tornando mais filosófico.