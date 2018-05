Um ano depois, o que Amar Pelos Dois tem de diferente?

Entre tantas frases inusitadas que Salvador Sobral já disse, houve uma que talvez devesse a pena falar um pouco mais. Na consagração em Kiev, a 13 de Maio de 2017, no final da canção deixou um "obrigado, Luís Figueiredo, pelo arranjo". Quase um ano depois, o alvo do agradecimento louva estas palavras à SÁBADO. "Foi superatencioso, pôs o ‘arranjador’ no centro da discussão,

trouxe-o para o palco, o que normalmente não acontece, é uma figura de bastidores."

O "obrigado, Luís Figueiredo" deixou perguntas de partida. Quem é Luís Figueiredo? E o que é "arranjar" uma música? E, já agora, porque é que Amar Pelos Dois ganhou em 2017 um festival da canção tendo um estilo vintage? E o que é um estilo vintage? Que instrumentos são necessários?

A resposta a estas perguntas serve também – mas ao contrário – para outras perguntas. O que distingue Amar Pelos Dois da música pop que ouvimos na rádio? E porque é que essa música soa toda igual, o que é que está lá dentro que não percebemos?

O que chegou às mãos de Luís Figueiredo estava longe do que venceu e hoje conhecemos. Era apenas uma maqueta: Luísa Sobral à guitarra. A canção podia ficar assim, e estaria no universo dos cantautores. Demasiado moderno e simplista. Luísa pedia outros instrumentos de cordas.

"As cordas, com facilidade, dão uma sensação de grandiosidade, aquilo ganha dimensão que transcende o número de músicos que estão a tocar. Soa grandioso. É difícil conseguir isso com um ensemble de madeiras [flautas, clarinetes, oboés], por exemplo. Já os metais [trompas, trompetes, trombones], têm mais essa possibilidade, mas são mais agressivos, e também não queríamos isso." Luís deu então cordas à canção, e acrescentou um piano, para servir de motor, para ter a função rítmica.

"Quando me chegou às mãos, a canção era singela – no sentido de delicada. O grande desafio para nós foi criar uma coisa com alguma densidade e profundidade, mas que soasse simples, que fosse fluida."

Quando vemos Salvador Sobral a cantar, só o vemos a ele. A música já tinha sido gravada. Mas onde? Por quem? O pianista é Luís Figueiredo. A "orquestra" não é bem uma orquestra. É um quarteto de instrumentos (o Quarteto Arabesco) de cordas a que se acrescentou contrabaixo (Ducan Fox). A gravação foi feita a 25 de Janeiro de 2017.

Portanto, quando se ouve aquela introdução imponente, são apenas cinco pessoas a tocar num estúdio em Vale de Lobos, Sintra. Depois aplica-se um pequeno truque para que cinco pessoas a tocar pareçam uma orquestra. Grava-se uma vez e depois os músicos regravam por cima (por vezes só em algumas partes) para "aumentar" o efeito orquestra.

Quanto ao 4+1 (quarteto mais contrabaixo), explica-se porque esses primeiros instrumentos (viola, violoncelo, primeiro violino e segundo violino) dirigem a música para o lado clássico.

Era necessário puxá-la para o jazz (mais ao gosto dos irmãos Sobral e de Luís Figueiredo), por exemplo, com "acordes mais cheios, mais preenchidos". Sem o contrabaixo, "havia uma região de frequências, de graves, que não ias ter, ia ficar tudo levezinho, muito no ar. O contrabaixo dá chão, dá robustez".

Depois, vem a estrutura da canção, que a diferencia da música pop. "Se deixarmos a rádio ligada na mesma estação durante cinco horas, ouvimos a mesma canção para aí 20 vezes. Há uma fórmula harmónica, uma sequência de acordes. São quatro graus da escala, 1º, 4º, 5º e 6º [que exemplifica no piano, ver vídeo] sobre os quais se constroem os acordes mais utilizados. A quantidade de canções que foram feitas nos últimos 40 anos com esta sequência é inimaginável."

Esta é uma das fórmulas. Há outras. "Em termos de andamento, por exemplo, em vez de uma canção a 80 batimentos por segundo, ou a 90, ou a 110, temos a 60 ou a múltiplos disso. Tipicamente, na música popular não muda. Por isso se diz que estamos a falar de música mais pobre. Postura, dinâmica, timbre, tempo, melodia, harmonia... É musica feita com objectivos comerciais, ou seja, é feita de forma a vender o mais possível, usa fórmulas comprovadas que sabemos ficarem mais no ouvido das pessoas."

É esta a música fast-food de que Salvador Sobral falou no discurso de vitória. Mas Luís Figueiredo não parece muito deslumbrado com a vitória de Amar Pelos Dois no Festival da Eurovisão. A sua postura é assumidamente pouco crédula: "Em festivais deste género, aquilo que vence é um fenómeno. Às vezes é o tipo que tem um cavalo em palco, noutras é o fenómeno da mulher barbuda, desta vez foi o fenómeno do anti-herói, do underdog."

Ainda assim, menos mal. "Acho que de todos os fenómenos que podiam ganhar, este é interessante. Mostrou pelo menos às pessoas que há outras maneiras de ouvir música. E sobretudo que há outras formas de fazer música."



Artigo publicado na edição n.º 722, de 1 de Março de 2018.