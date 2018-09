U2 convidam Ana Moura para os concertos de Portugal

A digressão dos U2,Experience +InnocenceTour, passa por Lisboa este domingo e segunda-feira. A banda irlandesa convidou a fadista portuguesa Ana Moura para subir ao palco daAltice Arena.

A participação de Ana Moura está integrada na campanha "Poverty is sexist" (A pobreza é sexista). "Em nenhum lugar do mundo as mulheres têm tantas oportunidades como os homens. Em nenhum. Mas a desigualdade de género é maior para as mulheres que vivem na pobreza extrema", pode ler-se no site da organização One, fundada por Bono, vocalista dos U2.

Durante os concertos da digressão tem sido transmitido um vídeo onde um coro canta Women of the World, de Ivor Cutler – e este será o momento em que a fadista entrará em palco.

Este sábado mais cerca de 50 bilhetes para os dois concertos da banda irlandesa foram colocados à venda, disse fonte da promotora citada pela agência Lusa. Segundo a Ritmos & Blues, os bilhetes para os concertos custam 200 euros.