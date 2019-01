TV: Três grandes regressos e duas novidades

Isso foi em 2016. O impacto da personagem de Jon Bernthal, o ex-fuzileiro que não hesita em disparar para matar (não tem superpoderes, apenas armas de fogo) foi tal que em novembro de 2017 chegou a primeira temporada de Punisher. A segunda foi confirmada um mês depois e acaba de se estrear.



Até ao fim do mês há mais um regresso e duas estreias a ter em conta na Netflix, como a segunda parte da quarta temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt, comédia nonsense criada por Tina Fey e Robert Carlock (30 Rock) em que Ellie Kemper (The Office) interpreta uma mulher em adaptação à vida em Nova Iorque depois de ter sido salva de um culto apocalíptico.



Os novos episódios entram a 25 de janeiro, o mesmo dia em que estreiam Kingdom e Black Earth Rising.

Comecemos por Kingdom, série de época criada pelos sul-coreanos Kim Seong-hun e Kim Eun-hee que situa a ação no século XV, na Coreia, onde um reino afetado pela corrupção e pela fome é agora ameaçado por uma praga que torna as pessoas infetadas imunes à morte e com apetite por carne humana. Por outras palavras, é uma série de zombies medievais coreanos.



No mesmo dia estreia Black Earth Rising, coprodução da BBC Two que chega agora ao resto do mundo via Netflix depois de em setembro ter sido mostrada no Reino Unido. A série é um thriller que aborda os julgamentos dos crimes de guerra no Ocidente cometidos durante o genocídio no Ruanda. John Goodman e Michaela Coel são os protagonistas.



Longe da lógica das plataformas de streaming de disponibilizar os episódios das séries todos de uma assentada, está a segunda parte da 15ª temporada de Anatomia de Grey, que foi aumentada e vai ter mais três episódios do que era suposto. A série criada em 2005 por Shonda Rhimes regressa de uma pausa de dois meses a 23, às 22h20, na Fox Life. Os novos episódios sobre a vida dos cirurgiões do Grey Sloan Memorial Hospital, em Seattle, serão transmitidos nas quartas-feiras seguintes à mesma hora.

Black Earth Rising é um thriller que aborda os julgamentos no Ocidente dos crimes de guerra cometidos durante o genocídio no Ruanda

============503 > Corpo Texto sem desvio(64292568)============

Uma cena

da nova série da Netflix, Kingdom, e ao lado Ellen Pompeo no papel que interpreta desde 2005

Punisher - O Justiceiro teve a sua primeira aparição na Netflix na segunda temporada de Demolidor, em 2016. Era uma personagem secundária mas importante o suficiente para que o ator que o interpretava, Jon Bernthal (The Walking Dead), fosse incluído nas rondas de imprensa em promoção da série.Foi nesse contexto que a SÁBADO falou com Jon Bernthal e lhe perguntou como via o futuro da sua personagem no universo Marvel da Netflix, onde o ramalhete de super-heróis com séries próprias incluía ainda Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist (Punho de Ferro). "Sinto que a personagem já faz parte de mim. Não há planos, mas se a Netflix quiser fazer um spin-off, estou pronto", respondeu.