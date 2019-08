Tudo o que se sabe sobre o Matrix 4

Matrix, o sucesso de 1999 protagonizado por Keanu Reeves e Laurence Fishburne, tornou-se um marco da ação e ficção científica. E agora parece que é hora de reiniciar, com algumas das estrelas principais a voltar aos seus papéis.

Quem está no Matrix 4?

A saga cinematográfica Matrix vai ter um novo filme, anunciou esta terça-feira a produtora norte-americana Warner Bros. Os atores Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss vão voltar como Neo e Trinity, respectivamente. De acordo com a revista norte-americana Variety, uma das cineastas responsáveis pela trilogia original, Lana Wachowski vai realizar e produzir a sequela. Não foi revelado nenhum detalhe a respeito do motivo da sua irmã Lilly não estar envolvida no projeto. Recorde-se que, desde que realizaram Matrix, os irmãos Wachowski (como eram conhecidos), mudaram de género.

Além de Wachowski, o guião também está a ser escrito por Aleksandar Hemon e David Mitchell. Outra das novidades é o retorno dos artistas Geof Darrow e Steve Skroce – que ajudaram a moldar o conceito visual da saga desde o início. "Bem, é oficial o suficiente para que possa revelar o que tenho feito nas últimas 8 semanas. Voltei a fazer desenhos conceituais para o Matrix 4 com a maior parte do elenco original. É bom estar a partilhar o escritório com o mágico Steve Skroce novamente", escreveu Geof Darrow no Twitter pessoal.





Well it is official so I can say what I been up to for the past 8 weeks.I am returning to do conceptual designs on Matrix 4 with most of the original cast returning. Nice to be sharing an office with the masterful Steve Skroce again and trying to do a good JOB!!!!!!!