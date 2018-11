Trotinetes eléctricas: sem carta, sem capacete e sem travões

Experimentámos as trotinetes da Lime, criadas em São Francisco e que já chegaram a Lisboa para serem mais uma opção de mobilidade urbana. Serão mesmo?

Tudo começa com o download da app. O registo na Lime é para lá de fácil: basta um número de telemóvel e um cartão de crédito para andar nas trotinetes eléctricas de São Francisco.



Antes da primeira volta é necessário aceitar os regulamentos, que parecem uma versão Lime dos 10 mandamentos ou, vá lá, meras recomendações que não precisam de ser respeitadas. Ao clicar em "Concordo" estamos a dizer que compreendemos que é "necessário capacete", mas a Lime (que oficialmente colocou nas ruas de Lisboa "entre 200 e 400 trotinetes") não o fornece.



"Não circules no passeio" é a regra que se segue, mas andar na estrada é perigoso, sobretudo sem capacete. "Tens de ter 18 anos ou mais" e "carta de condução válida", mas a Lime não sabe nem quer saber se isso é verdade.



Há ainda um "Circulas por tua própria conta e risco", no fundo a síntese das regras, e uma sugestão: "Não deves descer declives acentuados" - é que o uso de travão, como aprendi quando tive de virar o guiador para não bater no carro à minha frente, não garante a travagem.



O acidente foi aparatoso (sobretudo para o meu ego) mas sem consequências: única vantagem de se viajar de pé a poucos centímetros do solo sobre rodas pequeníssimas.



As desvantagens começam no desconforto causado pelas ruas mal tratadas da capital, passam pelo perigo iminente e terminam no preço: €1 de taxa fixa mais €0,15 por minuto, ou seja, €9 por hora. Lembrete: Lisboa não é São Francisco, nem nos pavimentos nem nas carteiras.