Quando lhe aparecerem pedras no caminho, não se entusiasme com a ideia de as apanhar todas para um dia construir um castelo. Na orla de Tróia virada para Setúbal, o apócrifo de Fernando Pessoa destruiria um dos maiores tesouros da península à entrada da Costa Vicentina. Na praia as pedras roladas misturam-se com outras terracota e criam um areal inédito naquela zona de praia lisa e areia branca.Damos um passeio a pé com Patrícia Brum quando ela pega numa dessas pedras cor de barro e comenta qualquer coisa como "pelo vidrado, devia pertencer a um serviço de mesa", antes de a devolver ao chão com cuidado, em vez de a atirar. A paisagem de calhaus na areia ganha uma nova tradução: são vestígios da ocupação romana nos séculos II e III e estão mesmo à beira das ruínas que, embora conhecidas pelo menos desde o século XVIII, começaram a ser preservadas e valorizadas museologicamente em 2015.