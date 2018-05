Tribunal decide que filme de Terry Gilliam pode ser mostrado em Cannes

O produtor português Paulo Branco tentou impedir o visionamento em Cannes com uma acção em tribunal.

Um tribunal de Paris decidiu que o filme O Homem que Matou Dom Quixote, no centro de uma disputa legal entre o realizador Terry Gilliam e o produtor Paulo Branco, pode ser mostrado durante o Festival de Cannes.



"Estamos muito felizes por anunciar que Terry Gilliam e o seu filme O Homem que Matou Dom Quixote estarão no Festival de Cannes a 19 de Maio para encerrar o festival. O juiz disse SIM", lê-se num tweet da conta oficial do filme.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">We are delighted to announce that <a href="https://twitter.com/TerryGilliam?ref_src=twsrc%5Etfw">@TerryGilliam</a> and his film <a href="https://twitter.com/hashtag/TheManWhoKilledDonQuixote?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TheManWhoKilledDonQuixote</a> will be at <a href="https://twitter.com/Festival_Cannes?ref_src=twsrc%5Etfw">@Festival_Cannes</a> on May 19th for the closing film of the festival. The judge said YES. <a href="https://twitter.com/hashtag/QuixoteVive?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#QuixoteVive</a> <a href="https://t.co/VBXQgxBLSM">pic.twitter.com/VBXQgxBLSM</a></p>— The Man Who Killed Don Quixote (@quixotemovie) <a href="https://twitter.com/quixotemovie/status/994225303861022726?ref_src=twsrc%5Etfw">9 de maio de 2018</a></blockquote>

Paulo Branco tinha avançado para tribunal de forma a impedir que o filme fosse mostrado. O produtor português alega que a sua Alfama Films é que detém os direitos da película, algo que é negado por Terry Gilliam, que pertenceu aos Monty Python.