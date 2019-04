Três tempos para degustar o Alentejo em Lisboa

O conceito do Degust'AR replica o do restaurante homónimo, no hotel de cinco estrelas M'AR de AR Aqueduto, em Évora

Já testado no hotel M'AR de AR Aqueduto, em Évora, o conceito do restaurante Degust'AR, que acaba de abrir em Lisboa, com iluminação intimista e decoração do gabinete holandês Riviera Maison, espraia-se por três cartas diferentes: uma mais prática, para os almoços (entre pataniscas, ensopados e outras tradições, de €15 a €20), outra que incide nos petiscos (à laia de bistrô, tarde dentro, entre ovos mexidos com espargos, secretos de coentrada, queijos e enchidos), e ainda a versão apoteótica do menu de degustação, que deixa toda a responsabilidade da experiência sensorial nas mãos do chef António Nobre, mestre dos aromas - dos coentros às mentas, orégãos, alecrim e especiarias - e dos sabores tradicionais alentejanos, a viajar entre carnes rústicas e peixes do rio, sempre com marca autoral.



É possível, no entanto, escolher uma quarta variante: ao jantar, quem não quiser pagar os €52 do menu degustação - verdadeiro festim de oito momentos, a arrancar com apontamento marítimo e caça, a passar pelo cação e pelo bacalhau com feijão branco antes de abraçar o porco ibérico e o borrego e rematado por doces conventuais, com twists de fruta fresca ou poejo -, poderá optar por uma combinação mais comedida de entradas e pratos (das vieiras coradas ao robalo na frigideira).



A Victoria Schuba, chefe de sala e sommelier russa (mas rendida aos vinhos nacionais), cabem as sugestões de harmonização - clássica, por mais €14, ou premium, com vinhos de topo, a €30: o Antão Vaz, colheita de 2016, da Herdade da Calada, por exemplo "vai bem com o cação, por ter aromas tropicais", enquanto o Olho de Mocho da Herdade do Rocim, "dá o complemento ideal, misto de picante e ameixa, à presa de porco", cozinhada sem mácula.



Quem sabe, sabe – e este Degust'AR de António Nobre (que tem, como hoje convém, opções vegetarianas) casa na perfeição sabedoria e sabor à região que (bem) o inspirou.



Degust'AR

R. Latino Coelho, 63-A, Lisboa

12h30-23h30 (2.ª a sáb.);

12h30-15h30 (dom.)

Preço médio: €35