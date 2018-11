Tragédia poética no Teatro da Politécnica

Devido ao atraso nos subsídios, Jorge Silva Melo trocou a peça que previa estrear agora por Retrato de Mulher Árabe que Olha o Mar, confronto de culturas com final infeliz

A identidade e o confronto entre Oriente e Ocidente norteiam o teatro do italiano Davide Carnevali, de quem João Pedro Mamede encenou em Portugal Sweet Home Europa, sobre "ser europeu hoje". Agora é a vez de Jorge Silva Melo levar ao palco outra peça do autor, Retrato de Mulher Árabe que Olha o Mar - no Teatro da Politécnica, em Lisboa, até 8 de Dezembro.



Passa-se no Norte de África, num país árabe, embora não seja certo que seja realmente árabe a mulher do título (Inês Pereira), seduzida por um estrangeiro (João Meireles), que se revela arquitecto a projectar um novo bairro na "cidade velha" onde ela mora.



O encontro dos dois, amoroso até que o desinteresse dele conduz ao desgosto dela, faz-se de mal-entendidos linguísticos, explorados sem recurso a estrangeirismos. A história, essa, do fascínio pelo desconhecido e do confronto de culturas - aqui, com desfecho trágico -, é herdeira de tradição antiga, como refere Silva Melo: "O que pensaria a odalisca que Matisse pintava? O outro (o africano) é só objecto do desejo? Num mundo pós-colonial podemos ser vistos pelo outro, em vez de o olharmos...



Se pensarmos bem, estas questões já estão na Madama Butterfly, de Puccini." Margarida Correia e Nuno Gonçalo Rodrigues completam o elenco e no cenário impõem-se as pinturas de Pedro Chorão, de que Silva Melo se lembrou mal leu esta peça, "muito bem escrita": "Tem um texto instável, que vai oscilando, e isso é uma das suas belezas poéticas."