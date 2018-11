Tinta-da-China edita "Poemas Escolhidos" de Pedro Mexia

Poemas Escolhidos

Poemas Escolhidos Pedro Mexia Foto: D.R.

A editora Tinta-da-China vai editar a colectânea poéticade Pedro Mexia.Poemas Escolhidos reúne poemas publicados ao longo dos sete livros do poeta nos últimos 19 anos. O livro vai ser editado a 16 Novembro de 2018.Pedro Mexia publicou até ao momento sete livros de poesia - o primeiro foi Duplo Império (1999) e o Uma Vez Que Tudo se Perdeu (2015). Publicou ainda vários livros de crónicas - actualmente escreve de forma semanal para a revista do jornal Expresso -, diários, peças de teatro e estreia-se agora com um libreto na ópera Canção do Bandido, com música e direcção musical de Nuno Côrte-Real e encenação de Ricardo Neves-Neves. A ópera estreia a 8 de Novembro no Teatro da Trindade.Recentemente aceitou ainda integrar o grupo que irá preparar o programa eleitoral do CDS-PP para as legislativas de 2019 e desempenha o papel de consultor cultural para a Presidência da República de Marcelo Rebelo de Sousa.Pedor Mexia faz ainda parte do painel do programa de comentário Governo Sombra, que passa semanalmente na TSF e na TVI24.