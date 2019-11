The Sleepers, o novo thriller de espionagem da HBO

Esta história começa em Londres, em Agosto de 1989, e faz zoom sobre o casal Marie (interpretada por Tatiana Pauhofová) e Viktor (Martin Mysicka) para depois nos abrir o plano: 30 anos depois da revolução que derrubou o regime comunista checoslovaco, a HBO Europa quis captar e reproduzir os tempos incertos vividos atrás da Cortina de Ferro. Terá conseguido?Às primeiras cenas de The Sleepers ficamos a saber que Marie e Viktor, ela violinista, ele ativista político, desertaram da Checoslováquia há 12 anos mas vão regressar a Praga. Só que se as razões de Marie são conhecidas (a irmã vai ser avó), as de Viktor não nos são explicadas. Podemos vê-lo ler uma carta que reclama o seu regresso – e podemos também vê-lo rasgar a missiva (sendo escutado).Marie e Viktor preveem que, com a turbulência na Alemanha Oriental, Hungria e Po- lónia, uma corrente de ares de mudança chegue à Checoslováquia. Infelizmente, após o reencontro com a família, Marie e Viktor são atropelados. Ela fica inconsciente num hospital e Viktor desaparece. Angustiada, ela acaba sozinha, num país de que desertou, à procura de um procurado.The Sleepers tem seis episódios, foi escrita por Ondrej Gabriel e realizada por Ivan Zacharias, realizador de Wasteland. Entre o elenco encontramos Hattie Morahan (A Bela e o Monstro), David Nykl (Arrow) Martin Hofmann e Lenka Vlasakova.