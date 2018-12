The Cure vão lançar um novo disco em 2019

A banda britânica The Cure vai editar um novo disco. A notícia foi avançada pelo vocalista da banda, Robert Smith , dizendo ainda que o registo deve sair em 2019 O último disco de originais dos The Cure foi editado há 11 anos, em 2008. Nesse ano, os britânicos apresentaram 4:13 Dream.Os The Cure actuam em Portugal no próximo ano, no festival NOS Alive , talvez já com novas canções na bagageira.