Tempo de romarias e tradições

Verão é sinónimo de sol e praia mas também de festas medievais e feiras gastronómicas: o País inteiro conquista-nos pela boca.

Castro Marim

Festa da Cataplana

Até 30 de Junho, os segredos da cataplana vão ser desvendados ao longo da programação desta festa em Altura. Com a intenção de fomentar a gastronomia local, são 17 os restaurantes aderentes à iniciativa da Câmara Municipal. Nos menus estão dois tipos de cataplanas que variam entre marisco, polvo, bacalhau, tamboril, cabrito e lombinho de porco.



Alenquer

Feira Quinhentista da Aldeia Galega da Merceana

Alenquer prepara-se para uma viagem no tempo (e já pela 6.ª vez) entre 15 e 18 de Junho. Falamos da feira medieval, que vai encher as ruas da Aldeia Galega da Merceana com grupos de danças antigas, taberneiros, cesteiros e ferreiros. O evento merece até a visita do casal real para dar o seu aval às celebrações.



Alcácer do Sal

PIMEL - Feira de Turismo e Actividades Económicas

Fique a conhecer o que Alcácer tem de melhor: mel, pinhão, azeite, vinho e arroz, de vários produtores do concelho e da região. Entre 22 e 24, a programação da PIMEL, no Parque de Feiras e Exposições, prevê um concurso de mel, outro de doçaria e ainda um de petiscos. O lema é só um: sem comer, não há prazer.



Lisboa

FIA - Feira Internacional do Artesanato

De 23 de Junho a 1 de Julho, a capital (na FIL) recebe a maior feira de multiculturalidade da Península Ibérica (e a segunda na Europa). Além de promover as diferentes regiões do País, vai dar protagonismo ao património imaterial: artesanato, recursos naturais, actividades culturais e turísticas. Como feira que se preze, também estarão à venda produtos regionais.