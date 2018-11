Tempo de imagens em 15 palcos

O 16.º festival Temps d'Images arranca a 1 de Novembro e, até 2 de Dezembro, apresenta 24 eventos (do cinema à performance), em 15 palcos lisboetas, reunindo 37 artistas e colectivos (emergentes e consagrados) num cartaz que, como de costume, explora a relação entre performance "ao vivo" e imagem.A Appleton Square recebe a primeira performance, a 1 e 2 de Novembro: Boas Garotas é um solo da brasileira Clarissa Sacchelli sobre noções de sujeito e objecto. Depois, a 3 e 4, no CAL - Centro de Artes de Lisboa, Miguel Bonneville revisita MB#6, a sua criação de 2008 baseada em videorretratos de mulheres artistas; no primeiro dia recupera a obra original, no seguinte estreia a nova versão. Também a 3, Sara Vaz e Marco Balesteros abordam a imagem como personagem que assume forma cénica e editorial, em Ensaio para Livro - Caracter #1 da Imagem, no Palácio Pancas Palha.Outros destaques são Soma, em que Jonathan Saldanha cruza vídeo e sonoplastia, a 9 e 10 na Culturgest, a estreia de dois filmes da Artista na Cidade 2018, Christiane Jatahy, de 11 a 14 no Cinema Ideal, Testamento em Três Actos, peça inédita (a partir de Shakespeare) dos SillySeason, de 28 Novembro a 2 de Dezembro no CAL, Onde Está o Casaco?, de Ana Jotta, Cyriaque Villemaux e João dos Santos Martins, a 17 e 18 na Sociedade Musical Ordem e Progresso, Jungle Red, criação de Carlota Lagido sobre a nostalgia do paraíso, a 21 no Teatro Ibérico, e, a fechar, a 1 e 2 de Dezembro na Biblioteca de Marvila, A Balada de Amor e Morte do Porta-Estandarte Christoph Rilke.