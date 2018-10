Teatro da Didascália leva O Vigilante Nocturno a Guimarães

Materiais da construção civil ganham vida no Centro Cultural Vila Flor esta sexta, 12, às 21h30

Estreado na terra natal dos seus criadores - o Teatro da Didascália, de Vila Nova de Famalicão - em Abril, O Vigilante Nocturno chega esta sexta-feira, 12 de Outubro, às 21h30, ao Centro Cultural Vila Flor, o seu co-produtor de Guimarães.



Com encenação de John Mowat e interpretação de Bruno Martins, Igor Gonçalves e Rui Souza, é o segundo espectáculo do grupo "sobre a manipulação da matéria". O primeiro foi One Man Alone, centrado na utilização da massa fresca do pão e da farinha para traçar o imaginário absurdo de um padeiro solitário. Agora o foco volta-se para para os materiais de construção civil - tubos, tijolos, martelos, madeira - e para a sua relação (atribulada) com um vigilante nocturno, homem imerso num trabalho solitário, sujeito ao perigo e à peripécia.



Vivendo da manipulação de objectos - ao longo de uma noite fria, o vigilante enfrenta "atacantes" como cordas e baldes -, da construção e destruição sucessivas dos cenários e da criação, em tempo real, do espaço sonoro, o espectáculo cruza várias linguagens, do movimento à música, prosseguindo a abordagem transdisciplinar a que o c já nos habituou.