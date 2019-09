Taylor Swift vai tocar no NOS Alive em 2020

A cantora norte-americana Taylor Swift vai estrear-se em território português no dia 9 de julho no NOS Alive. A artista publicou a data na sua página oficial.



Até ao momento a promotora do espectáculo tinha apenas anunciado o regresso dos Da Weasel. Taylor Swift, que celebrará 30 anos em dezembro, é uma das mais populares artistas da música pop dos Estados Unidos, tendo começado na adolescência no universo da música country.



Em agosto passado lançou Lover, o sétimo álbum de estúdio.



Os bilhetes para o NOS Alive vão ser colocados à venda no dia 28 de setembro, sábado da próxima semana, a partir das 10h00, mas ainda não foi revelado o preço dos ingressos.



A 14.ª edição do NOS Alive decorrerá de 09 a 11 de julho, tendo a organização anunciado oficialmente apenas a atuação dos portugueses Da Weasel, que regressam aos palcos de propósito para o festival.