Suspiria está de volta. Veja o primeiro trailer do clássico de terror

O remake de “Suspiria” tem data de lançamento marcada para dia 2 de Novembro. Portugal ainda não tem um dia de estreia definido.

O trailer do remake do clássico de terror Suspiria já foi disponibilizado e pode dizer-se que é arrepiante – isto depois de já ter causado algumas reacções viscerais durante o visionamento das primeiras imagens na CinemaCon em Abril em Las Vegas (EUA).

O clássico realizado por Dario Argento em 1977 ganhou o remake no Verão de 2016 e a nova versão começou a ser gravada em Setembro do mesmo ano, pela visão de Luca Guadagnino. O realizador italiano ficou conhecido pelo muito aclamado Chama-me Pelo Teu Nome (2017) e por Mergulho Profundo (2013).



O remake conta com a actriz Dakota Johnson no papel principal e ainda com Chloe Grace Moretz, Tilda Swinton e Jessica Harper, que protagonizou o filme em 1977.

O filme de 1997 conta a história de uma jovem bailarina de ballet que viaja dos EUA para uma escola de dança alemã e acaba por encontrar segredos obscuros, além de ficar envolvida num culto. Suspiria, curiosamente, também se tornou um filme de culto devido à sua história onírica e surreal, a sua edição de fotografia (com ênfase em cores vibrantes como o vermelho) e a banda-sonora, feita pela banda de rock progressivo Goblin. O efeito musical atingido pelo grupo chegou a ser comparado ao de Ao Génio do Mal de 1976 (com o título original de The Omen).

Argento, que ficou conhecido como o papà di giallo – o subgénero de terror italiano que se baseia no erotismo, violência gráfica e no fantástico -, sagrou a sua posição no cinema de terror com Suspiria e influenciou filmes vindouros, como Cisne Negro (2011).

O elenco revelou ter experienciado algumas dificuldades emocionais após a conclusão das filmagens. A actriz Dakota Johnson (que interpreta a bailarina Susie Bannion) contou à revista Elle que teve de fazer terapia. Também Chloe Grace Moretz confessou ter tido algumas dificuldades emocionais depois de gravar certas cenas do filme.