Sufjan Stevens edita composição feita para bailado

O músico Sufjan Stevens vai editar a peça que compôs para o bailado The Decalogue. A peça foi interpretada pelo pianista Timo Andres e será editada a 18 de outubro através da AKR.O bailado foi coreografado por Justin Peck e estreou em 2017 em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Desde então Peck e Stevens voltaram a colaborar para a peça de ballet Principia, estreada em 2019.O último disco de canções originais de Sufjan Stevens data de 2015 (Carrie & Lowell). Nos últimos anos gravou canções para o filme Call Me By Your Name, dois temas de Natal e ainda um single editado este ano.Pode ouvir aqui um excerto da peça composta por Sufjan e o trailer para o disco.