Sudoeste Alentejano: onde o Portugal rural encontra o mar

O Sudoeste Alentejano é feito de silêncio. São 110 os quilómetros que compõem o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e a história da região é antiga e resulta das várias influências ali deixadas. Dos Celtas aos Mouros, todos tiveram a sua parte na configuração das povoações alentejanas.

Mas o Sudoeste Alentejano é também feito de mar. A atividade piscatória é fundamental para os habitantes e ainda hoje é possível ver pescadores com as suas canas, baldes e fiéis amigos de quatro patas no alto das falésias testando a sorte e pedindo ao mar que lhes traga o rendimento. Por contraste, nas zonas mais interiores predomina a agricultura e a pecuária. O cultivo de cereais e as paisagens onde os animais vivem ao compasso da calma alentejana representam o típico cenário onde o tempo parece abrandar e os dias parecem ter mais de 24 horas.

Entre o stress de Lisboa e as famosas praias do Algarve, a costa alentejana parece uma região tirada de outro país. A verdade é que podemos não sair de Portugal no sentido geográfico do termo mas ao chegar ao coração do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina sentimo-nos como se o tivéssemos feito.

Touril: onde o tempo para

À entrada, junto ao balcão da receção estão quatro relógios. Marcam as horas de quatro locais no globo: Nova Iorque, Sidney, Hong Kong e Herdade do Touril. Um deles está parado. Estará avariado? Luís Leote Falcão, proprietário da herdade, explica que não: "Nós dizemos sempre aos hóspedes que assim que entram no Touril o tempo para."

A quatro quilómetros da Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, a Herdade do Touril tem 365 hectares e foi um dos primeiros espaços de turismo rural no Sudoeste Alentejano (abriu há 15 anos). Luís Leote Falcão explica que estava na altura de "voltar a inovar e a mostrar a marca Touril. Tentámos mudar, sem mudar muita coisa, pois os clientes que temos são fiéis. Para esta remodelação foi-se buscar muito da história do Touril e do Alentejo". As novidades notam-se sobretudo ao nível dos 18 quartos com terraço, onde houve uma remodelação da decoração e também da renovação das suítes, dos T1 e dos T2. As fachadas inspiradas nas típicas casas brancas alentejanas e as cores exteriores e interiores centram-se no respeito pela tradição alentejana - há amarelos, azuis e verdes, pela proximidade marítima.

As inovações não ficam, contudo, por aqui. A piscina de água salgada passou a ser aquecida e foi construída uma área de contemplação exterior onde dois bancos em pedra rodeiam uma lareira. Esta nova zona é usada pelos hóspedes à noite para admirar as estrelas e apreciar a herdade.

Também a parte da restauração sofreu alterações. Fruto de uma parceria com o restaurante Tasca do Celso, a Herdade do Touril tem agora disponível para os hóspedes uma nova carta no bar da piscina, que inclui iguarias como camarão ao alhinho (€17,50), o pica-pau de porco preto (€11,50) e a salada de polvo (€12,50).

Luís Leote Falcão refere que o que os motiva é "a satisfação dos hóspedes. Mas nós também precisamos de acreditar naquilo que vendemos. Para mim essa é a diferença entre um negócio e uma paixão". O proprietário salienta também que "o facto de ter aparecido a Rota Vicentina foi o melhor que aconteceu, pois foi uma forma de dinamização da região e trouxe mais turistas".

Em alternativa aos percursos da Rota Vicentina, a Herdade do Touril, em pleno Trilho dos Pescadores, oferece quatro propostas para realizar a pé ou de bicicleta (pode alugar vários tipos de bicicletas na herdade): o percurso entre a Praia do Almograve e o Touril, o percurso entre a aldeia do Cavaleiro e o Touril, o percurso entre o Touril e a Praia de Odeceixe e o percurso entre o Touril e a Azenha do Mar.

Os trilhos premiados

São três os percursos disponíveis. Ao todo, a Rota Vicentina permite caminhar ou pedalar ao longo de 450 quilómetros de terra e mar. Os trilhos têm diferentes graus de dificuldade, diferentes obstáculos, diferentes caminhos e paisagens. Uma história diferente a cada passo. A maioria dos aventureiros são estrangeiros: desejosos de conhecer verdadeiramente uma parte do País tão tipicamente portuguesa.



O trilho mais percorrido é o dos Caminhos Históricos, que foi premiado em 2016 pela European Ramblers Association como um dos melhores destinos de caminhada na Europa. Este percurso de 230 quilómetros passa por aldeias e vilas históricas como Porto Covo, Odemira, Odeceixe, Aljezur, entre outras, e termina no Cabo de São Vicente.

Outra alternativa é o Trilho dos Pescadores com 125 km. Este percurso apenas pode ser percorrido a pé e envolve os caminhos que os pescadores usam diariamente. É um desafio à resistência, uma vez que é feito no alto de falésias com uma exposição constante ao vento. Permite observar a natureza no seu estado mais belo, pois é possível descobrir praias escondidas e admirar os ninhos que as cegonhas constroem ao longo de toda a costa. O Trilho dos Pescadores começa em Porto Covo, passa por Vila Nova de Mil Fontes, Almograve, Zambujeira do Mar e termina em Odeceixe.