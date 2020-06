Steve Carell, um homem comum numa nova série da Netflix

"Homem Comum Necessita Depilação." Poderia ser assim o anúncio do arranque da carreira de Steve Carell, já com 38 anos, preso à mesa de uma esteticista, a frondosa pelugem peitoral a ser arrancada à bruta com cera, em Virgem aos Quarenta Anos (2005), de Judd Apatow, mentor e mestre da nova comédia escatológica. A cena é arrepiante - e hilariante -, bem real (é a floresta de pelos do próprio Carell a ser derrubada, tudo num take, com cinco câmaras a postos), fez muito para garantir os 109 milhões de dólares do filme apenas nas bilheteiras dos EUA e transformou o ator numa estrela.Desde 1991 - estreara-se em A Pequena Endiabrada, trabalho menor de John Hughes, outro mestre cómico, esse dos anos 80 (The Breakfast Club, Sozinho em Casa) - que Carell, deseducado (queria ser advogado, trabalhou nos correios, fez o turno da noite em drugstores) na escola de improvisação da famosa Second City, em Chicago, onde instruiu Stephen Colbert e a futura mulher, a também comediante Nancy Walls, passara anos numa precária escalada de longas-metragens olvidáveis e sitcoms anuladas ao fim de poucos episódios.A partir do êxito de 2005, será sempre a abrir: depois do estágio de técnicas e de mood no Daily Show de Jon Stewart (outra vez com Colbert), torna-se o Michael Scott do remake de The Office e aterra nas personagens dramáticas. É o seu paradoxo predileto: à exceção desse agridoce, e obrigatório, Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos (2006), os dramas no currículo - e os respetivos papéis - serão melhores do que as comédias, do verídico milionário psicótico de Foxcatcher (nomeações ao Óscar e Globo de Ouro) a Beautiful Boy, a interpretação mais comovedora de Carell, enquanto David Sheff, pai de um miúdo toxicodependente (Timothée Chalamet).O seu trabalho é um sinónimo divertido mas tenso de vulnerabilidade, de persona sempre exausta, a tentar conter a exasperação pelas iniquidades do mundo. Jamais foi um grande comediante, mas faz como poucos o papel do homem comum, o everyday man em situações problemáticas. Venera Peter Sellers - de quem já tentou a produção do remake de uma obra secundária, O Bobo (1967) - e, a seguir à prometedora sitcom para a Netflix em estreia esta semana, Space Force (ver caixa), prepara-se para ressurgir em 2021 com Irresistible, a segunda longa-metragem dirigida pelo velho compincha (e antigo patrão) Jon Stewart, ao lado de Rose Byrne, MacKenzie Davis e do grande Chris Cooper, este como veterano reformado da política que, graças ao auxílio do estratega do Partido Democrata interpretado por Carell, regressará aos palcos para concorrer à câmara de uma pequena cidade conservadora do Midwest. Aí, Carell manterá certamente o seu mantra: "A personagem de uma comédia não deve ter consciência de que está numa comédia."