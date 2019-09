Sony e Disney chegam a acordo: Homem-Aranha volta aos filmes da Marvel

Vai haver um novo filme do Homem-Aranha dentro do universo cinematográfico da Marvel. O anúncio foi feito em conjunto pela Sony Pictures Entertainment e pela Walt Disney, em como o sucessor de Spider-Man: Far From Home vai ser produzido com os estúdios da Marvel e Kevin Feige, o seu presidente.A estreia do novo filme está marcada para 16 de julho de 2021. Tom Holland volta como o Homem Aranha, revelou a Variety Em parceria com a Sony Pictures, o Homem Aranha também vai aparecer num outro filme da Marvel.No verão, foi noticiado que a Disney e a Sony tinham chegado a um impasse sobre o financiamento dos filmes.