Solo de Ivo Canelas celebra a vida no Mercado da Ribeira

Hino ao otimismo, sobre uma criança de 7 anos que faz uma lista do melhor que há no mundo para mostrar à mãe, a sofrer de depressão, Todas as Coisas Maravilhosas é um monólogo multipremiado de Duncan Macmillan, estreado no Fringe Festival (a mostra alternativa, em simultâneo com o famoso Festival de Edimburgo, na mesma cidade mas para artistas emergentes e projetos menos convencionais), que Ivo Canelas interpreta até 20 de janeiro no Estúdio Time Out do Mercado da Ribeira, em Lisboa, todos os dias às 21h (com bilhetes a €16).Embora fale de morte, depressão e crises existenciais, aborda também temas como a família e o amor, numa mistura de humor e emoção que faz dele uma ode à vida.