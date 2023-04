Soalheiro Alvarinho 2022: um clássico é um clássico

As mais lidas GPS

A nova colheita do Soalheiro Clássico, o Alvarinho, está aí. Mantém-se a frescura aromática e o sabor intenso num vinho que anuncia o calor

Nisto dos vinhos tudo conta - mas há algo que conta mais do que tudo: o calor. O ano que passou ficará para a posteridade como um ano de temperaturas altas e escassez de água, dizem-nos os registos. O que o Soalheiro nos diz, contudo, é que, num contra-ataque feroz, os seus territórios ("as diferentes parcelas, a idade das vinhas, os solos e as altitudes" onde faz vinho) ganharam mais uma vez o embate, conseguindo garantir a qualidade e o equilíbrio de um vinho que já nos habituou a uma certa constância.